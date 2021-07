Euro 2021 : Kuipers arbitrera la finale de l’Euro 2020 avec Del Cerro Grande comme quatrième officiel

Bjorn Kuipers sera en charge de la finale de l’Euro 2020 entre Angleterre et Italie à Wembley le dimanche à 21h00 CEST, avec Carlos del Cerro Grande agissant en tant que quatrième officiel pour le duel.

Kuipers est un officiel de la FIFA depuis 2006 et a été l’arbitre du match de la phase de groupes entre Espagne et Slovaquie.

Le Néerlandais a également arbitré le match entre Danemark et Belgique et le quart de finale entre les République tchèque et Danemark.

Il s’agira de sa septième finale de Kuipers dans une compétition de l’UEFA puisqu’il avait auparavant officié la finale de la Ligue Europa entre Marseille et l’Atlético Madrid en 2018, la finale de la Ligue des Champions entre Real Madrid et Atlético Madrid en 2014, la finale de la Ligue Europa entre Benfica et Chelsea en 2013, la finale européenne U21 entre Allemagne et Angleterre en 2009, la finale européenne U17 entre les République tchèque et Russie en 2006 et le match de la Supercoupe d’Europe entre Barcelone et Porto en 2011.