Euro 2021 : Kylian Mbapp et Harry Kane se cherchent des buts, les ailiers brillent

Kylian Mbappé marqué le plus de buts en France la saison dernière, et Harry Kane fait de même en Premier League.

Ce n’est pas seulement le fait que ni le Paris Saint-Germain ni Tottenham n’ont remporté leur championnat qui les lie. Ni le fait que les deux attaquants soient évoqués pour des transferts dans de nouveaux clubs après la Championnat d’Europe.

Bien que prolifique pour leurs clubs – Mbapp avec 27 buts en championnat et Kane avec 23 – ni l’un ni l’autre n’a réussi à reproduire son score national au Championnat d’Europe.

Kane n’a réussi qu’un seul tir cadré lors des trois matchs pour l’Angleterre. Mbappé en avait trois pour la France. Mais aucun des deux attaquants n’a trouvé le fond des filets.

“Je pense que c’est le monde d’un grand joueur”, a déclaré l’entraîneur anglais Gareth Southgate, parlant de Kane. “Inévitablement, il a traversé ces périodes et a marqué des buts importants pour nous et a exceptionnellement bien joué. C’est donc un peu un cycle répétitif.”

C’est peut-être le reflet du bilan de plus saisons épuisantes de pandémie sur le corps des joueurs.

L’Anglais Harry Kane salue le match du groupe D entre la République tchèque et l’Angleterre.AP

La France récolte au moins les fruits du rappel Karim Benzema après six ans d’exil international. C’est l’attaquant du Real Madrid qui a marqué pour la France pour la première fois en 2 085 jours – deux fois en fait – qui a assuré un match nul 2-2 contre le Portugal mercredi et le passage en huitièmes de finale.

“Je savais que dès que je serais dans l’équipe nationale, les critiques sortiraient – cela fait partie du football, mais je n’abandonne jamais”, a déclaré Benzema. “Tout le monde attendait ce but et c’était une sorte de motivation supplémentaire pour moi. Bien sûr, il y a une autre pression que lorsque vous jouez pour votre club car c’est tout votre pays mais pour moi c’est un grand plaisir.”

Au moins, c’est Mbapp qui a obtenu un penalty pour Benzema, ce qui est une contribution plus importante que celle de Kane alors que l’Angleterre a également progressé en tant que vainqueur de groupe.

L’Euro 2020, cependant, manquera le meilleur attaquant d’Europe en phase à élimination directe. Trois buts de Robert Lewandowski n’ont pas suffi à faire passer la Pologne au tour suivant.

Le meilleur buteur individuel est, sans surprise, Cristiano Ronaldo, dont cinq pour le Portugal.

Mais ce sont les buts contre son camp qui ont fait sensation. Après seulement neuf buts contre son camp de 1960 à 2016 aux Championnats d’Europe, il y en a eu huit en moins de deux semaines cette année.

Le Hongrois Loic Nego, à gauche, et l’Allemand Robin Gosens défient le ballon.AP

DOS D’AILE

Alors que certains attaquants de premier plan ont du mal à avoir un impact, ce tournoi a été une étape pour les ailiers de briller.

Denzel Dumfries a été la star inattendue des Pays-Bas, capitalisant sur une formation 3-5-2 qui lui donne de l’espace pour s’élancer vers la droite lorsqu’il est en mode offensif. Des buts contre l’Ukraine et l’Autriche – le premier joueur du PSV Eindhoven en équipe nationale – les ont aidés à se qualifier pour les huitièmes de finale.

Alors que Dumfries était familier aux Néerlandais, jouant pour l’équipe de deuxième place dans la ligue nationale, Robin Gosens n’a jamais joué en Bundesliga ni dans les équipes de jeunes d’Allemagne.

Mais après avoir prospéré en Italie avec l’Atalanta – devenu un habitué de la Ligue des champions – Gosens a plus que justifié la décision de Joachim Lw de l’appeler pour un poste international. Sa performance emblématique en phase de groupes est survenue lorsqu’il a forcé un but contre son camp, a inscrit un but et s’est ensuite marqué lors d’une victoire 4-2 contre le Portugal.

POLYVALENCE

Ce qui profite à toute équipe moderne, c’est la polyvalence des joueurs.

Il y a Josué Kimmich, qui peut exceller comme arrière droit ou au milieu de terrain avec l’Allemagne et le Bayern Munich. Et pendant si longtemps un arrière au Bayern à ses côtés, David Alaba s’est épanoui plus récemment en tant que défenseur central. Avec l’Autriche, il a été plus un meneur de jeu défensif central.

“Vous avez beaucoup le ballon dans cette position”, a déclaré Alaba. “Vous pouvez définir le rythme et influencer davantage la construction du jeu.”

L’Euro 2020 le verra davantage alors que l’Autriche se qualifie pour les huitièmes de finale pour la première fois, contre l’Italie. Ensuite, c’est parti pour un nouveau chapitre de sa carrière au Real Madrid.

Denzel Dumfries des Pays-Bas, à droite, frappe le ballon à côté du gardien de but de la Macédoine du Nord Stole Dimitrievski.AP

CONFORT À LA MAISON

L’Euro 2020 est un tournoi unique, offrant l’avantage à domicile à plus de pays que jamais.

Sur les 11 villes utilisées à travers l’Europe, neuf équipes ont eu la chance de jouer dans leurs stades d’origine. Seul Italie et le Pays-Bas, qui n’ont pas réussi à se qualifier pour la dernière Coupe du monde, ont remporté leurs trois matches de groupe.

Allemagne a eu une victoire, un match nul et une défaite à Munich. Danemark a perdu des matchs consécutifs mais a surmonté les revers et les émotions de l’effondrement de Christian Eriksen pour se terminer par une victoire.

Hongrie a remporté un point lors de ses deux matchs à Budapest. Russie et l’Ecosse a perdu les deux matches qu’ils ont joués à domicile. l’Ecosse le seul point, et la meilleure performance, est venu de jouer à l’ancienne rivale Angleterre.

C’est le stade de Wembley qui compte le plus de matches du tournoi avec huit, dont les demi-finales et la finale. Angleterre a réussi deux victoires et que l’Écosse est dans l’impasse dans son stade national.

Espagne a dû attendre son troisième match pour gagner après une paire de nuls à Séville, où les hôtes se sont même plaints des conditions de leur propre terrain. C’était un changement tardif de ville hôte après que Bilbao n’ait pas été en mesure de garantir l’entrée des fans pendant la pandémie.

Mais ce ne sont pas les stades de football du stade Ramn Snchez-Pizjun de Séville ou du stade Benito Villamarn du Real Betis qui ont été choisis. Au lieu de cela, un stade initialement conçu pour accueillir les championnats du monde sur piste de 1999 est utilisé.