La présence de danger édénique dans le onze de départ pour Belgique contre Portugal a fait l’objet d’un débat avant le coup d’envoi, beaucoup indiquant que Yannick Carrasco était la meilleure option.

cependant, Roberto Martinez a commencé le Real Madrid homme et sa foi dans le capitaine a été récompensée par une solide performance.

“À mon avis, c’était l’homme du match”, a déclaré le frère d’Eden, Thorgan, qui a marqué le but décisif du match, après la victoire 1-0.

“Il a défendu, il a protégé le ballon, il a retourné les adversaires…”

Les statistiques soutiennent également Martinezla décision, comme danger édénique était le joueur qui a effectué le plus de dribbles (4), subi le plus de fautes (4) et remporté le plus de duels (10).

Pourtant, alors que Hazard faisait à nouveau sourire la Belgique, l’attaquant du Real Madrid a ressenti une oppression à la cuisse droite, le forçant à quitter le terrain à quelques minutes de la fin.

“Ça n’a pas l’air bien”, les deux Thorgan danger et Thibaut Courtois mentionné.

“Je ne sais pas ce que j’ai, on verra dans les tests”, danger édénique mentionné.

“Ça fait un peu mal, j’ai senti un petit quelque chose dans mes ischio-jambiers et nous devons l’analyser.

“Je ne peux pas dire que le Championnat d’Europe est terminé pour moi. En tout cas, je resterais pour soutenir l’équipe”, a ajouté Eden.

Martinez transpire maintenant sur la forme physique de Hazard et Kévin de Bruyne, qui a également dû quitter le terrain en début de seconde mi-temps.

“Nous avons vu un joueur très fort avec une grande mentalité”, Martinez dit de Hazard.

“Eden est très important pour l’équipe nationale et, petit à petit, je suis sûr qu’il passera de grands moments au Real Madrid.”