Euro 2021 : La foi de Chiesa : Enfant, je n’ai jamais joué et j’ai pensé à abandonner

L’église de Chiesa continue de recevoir de nouveaux paroissiens, et Federico ChiesaL’impact de l’Italie sur le banc samedi n’a servi qu’à attirer plus d’admirateurs à sa manière.

Suivant les traces de son père Enrico, le but de Federico en prolongation contre L’Autriche fait de lui-même et de son père le seul couple père-fils à marquer dans le Championnat d’Europe.

A Anfield le 14 juin 1996, Enrico a marqué contre le République Tchèque dans une défaite 2-1 pour les Azzurri et 25 ans et 12 jours plus tard, Federico a ouvert le score à Wembley alors que l’Italie gagnait pour atteindre les quarts de finale.

“C’était difficile de rester calme” Federico Chiesa a dit de sa célébration samedi. “J’avais beaucoup d’émotions à l’intérieur mais j’ai réussi à les contrôler.

“Il est impossible de décrire ce que je ressentais avec des mots.”

Le record n’est pas nouveau pour la famille Chiesa, cependant. Au cours de la saison 2020/21, ils sont devenus le premier couple père-fils à avoir marqué un doublé dans le Ligue des champions, bien que ni l’un ni l’autre n’ait eu de réelle importance. Enrico a marqué pour Parme alors qu’ils n’ont pas réussi à sortir de la phase de groupes, tandis que Federico a marqué dans Juventus‘ élimination contre Porto.

Rapide, troublant et sans aucun doute talentueux, le ciel semble être la limite pour le jeune Chiesa depuis qu’il a rejoint Juventus de la Fiorentina. Avec La Viola, il était souvent frustré et n’a pas réussi à répondre aux attentes élevées qui l’entouraient.

Enrico, cependant, a déclaré qu'”il a le désir d’aller très loin”, expliquant que les deux ont beaucoup en commun en ce qui concerne leur caractère, sinon techniquement.

“Quand j’étais jeune”, a déclaré Federico, “je n’ai jamais joué dans les groupes d’âge les plus jeunes. Je n’ai joué qu’une fois et je n’ai même pas commencé.

“À 13 ans, j’ai passé un mauvais moment. J’ai vu mes coéquipiers grandir physiquement et s’améliorer techniquement et c’était difficile pour moi de suivre, j’ai donc dû descendre d’un groupe d’âge pour jouer. C’était tellement difficile que j’ai pensé à abandonner. “

Dix ans plus tard à 23 ans, cependant, Chiesa a 196 matchs en équipe première à son actif entre la Juventus et la Fiorentina, gérant 48 buts et aidant 35 dans ceux-ci. En plus de cela, il a joué 29 fois pour son pays.

Même si Roberto Mancini a préféré commencer Domenico Berardi pour l’Italie cet été, Chiesa a donné à son entraîneur une décision à prendre. Il a été la star du match lors de la victoire Pays de Galles, et est sorti du banc pour jouer un rôle énorme contre L’Autriche.

“J’ai commencé comme remplaçant mais il n’est jamais trop tard pour entrer en jeu”, a déclaré Chiesa. “Mancini n’a pas de titulaires fixes et nous pouvons tous jouer.

“Nous l’avons vu contre le Pays de Galles et maintenant contre l’Autriche.”