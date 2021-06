Euro 2021 : la France de Deschamps s’enorgueillit de sa défense

in

Joachim Low était plein de compliments pour Francela force défensive de après son Allemagne équipe a perdu contre les champions du monde lors de leur premier match de l’Euro 2020.

Karim Benzemade retour pour accompagner Kylian Mbappé et Antoine Griezmann a vu le trident attaquant dominer la plupart des gros titres, mais la réalité est que France sont un succès en raison de leur force à l’arrière. Jusqu’à cette course, France n’avait pas joué cinq matchs sans encaisser de but en 13 ans.

En 2018, à l’exception de cette folle victoire de 4-3 sur Argentine, France étaient excellents défensivement, menés par Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Samuel Umtiti et Raphaël Varane.

Bien que la plupart des puristes en rêvent France côté tirant le meilleur parti de leur talent offensif, il est difficile de les voir, sous Deschamps, canalisant l’esprit de l’ancienne équipe dirigée par Michel Platini. Deschamps‘ approche est claire – personne ne peut se permettre de ne pas défendre pour l’équipe.

L’équipe a suivi un plan très précis jusqu’à présent et Lucas Hernandez reconnu à quel point c’était difficile, mais les résultats sont visibles.

Ils veulent bien défendre et ont confiance que les buts viendront en raison du talent dont ils disposent. Cela a été vu contre Allemagne.

France défendre de l’avant. Benzema a récupéré le ballon cinq fois contre Allemagne, tandis que Mbappé et Griezmann faire du sale boulot.

N’Golo Kanté récupère le ballon plus que quiconque, tandis que Paul Pogba et Adrien Rabiot ont trois poumons au milieu de terrain et peuvent jouer aussi.

À l’arrière, Umtiti a été remplacé par Presnel Kimpembe faire le même travail, tout en Hugo Lloris offre beaucoup en tant que capitaine dans le but. Jusqu’à présent, FranceLe mur de s ne montre aucun signe d’effritement.