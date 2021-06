Euro 2021 : la frustration de Braithwaite après avoir raté des occasions contre la Belgique

Le Danemark a entamé une soirée chargée d’émotion à Copenhague de manière exceptionnelle, prenant une avance de deuxième minute contre Belgique. Encore Martin Braithwaite a été frustré par le nombre d’occasions qu’il a ratées, avec Belgique va gagner 2-1.

Yussuf Poulsen a marqué une belle frappe basse au début du match, les hôtes jouant avec une foule proche de la capacité derrière eux, mais ils n’ont pas pu profiter davantage de Belgiqueerreurs défensives.

Belgique manquaient Kévin de Bruyne, danger édénique et Axel Witsel dès le départ et ils manquaient de cohésion défensive. Jason Denayer regardé hors de sa profondeur et commettait erreur après erreur, mais les hôtes n’ont pas réussi à capitaliser et à se propulser plus près de trois points vitaux.

Braithwaite n’est pas connu pour sa finition de précision et la Barcelone l’attaquant n’a pas réussi à trouver le filet jeudi. Il a réussi sept tirs, frappant la barre avec une belle tête en deuxième mi-temps, mais il n’a réussi à marquer avec aucune de ces sept tentatives.

Braithwaite n’a pas mal joué

Ce serait facile d’écrire Braithwaites’affiche comme un mauvais en raison de son manque de conversion, mais il était en fait excellent.

La formation avec Barcelone semble avoir fait des merveilles pour son mouvement, son habileté provoquant Belgique problèmes.

Il a complété 17 de ses 21 passes, a réussi 36 touches et a été Danemarkle meilleur joueur et la plus grande menace de la soirée.

Cependant, le manque de finition clinique sera noté par Barcelone partisans. Au Camp Nou, vous n’aurez pas sept chances de marquer en sortant du banc. Vous pourriez avoir une ou une demi chance, alors Braithwaite doit trouver un moyen de convertir de telles chances s’il veut rester au club au-delà de l’été, en particulier avec Sergio Agüero confirmé et Memphis Depay prêt à arriver.