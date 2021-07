Euro 2021 : la presse italienne craint un complot de l’UEFA pour que l’Angleterre remporte l’Euro 2020 en récompense de la fin de la Super League

in

Après Angleterrepénalty controversé en prolongation contre Danemark, la presse italienne a affirmé que la décision leur avait été rendue en faveur de l’intervention du Premier ministre Boris Johnson dans la débâcle de la Super League.

Rahim Sterling a remporté le coup de pied sur place mercredi soir alors qu’il s’est effondré au sol sous presque aucune pression de la part du Danemark la défense. Arbitre Danny Makkelie a immédiatement indiqué l’endroit.

La Gazzetta dello Sport et d’autres journaux italiens ont qualifié le contact sur Sterling de totalement inexistant et dénoncé la décision d’autant plus compte tenu du manque d’intervention de la VAR.

AngleterreLe parcours de ‘s vers la finale a également fait l’objet d’un examen minutieux car cinq des six matchs disputés étaient Wembley – l’autre à Rome – et la finale est également à Wembley, faisant essentiellement de l’Euro 2020 un tournoi à domicile pour les Anglais.

Début 2021, le football européen a été bouleversé par l’annonce de la Super League, qui comprenait les six grandes équipes d’Angleterre – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur. Cependant, une réaction massive des fans en Angleterre a vu le projet dissous dans les trois jours.

Le Premier ministre britannique s’est également impliqué et s’est opposé à la formation de la Super League, la qualifiant de ” cartel ” et annonçant qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour qu’elle ne puisse pas aller de l’avant, pour le plus grand plaisir de l’UEFA.

“Je pense que ce n’est pas dans l’intérêt des fans, ce n’est pas dans l’intérêt du football”, Johnson mentionné.

“Comment peut-il être juste d’avoir une situation dans laquelle vous créez une sorte de cartel qui empêche les clubs de se faire concurrence, de jouer les uns contre les autres correctement, avec tout l’espoir et l’excitation que cela donne aux fans de haut en bas du pays ?

“Ces clubs, ces noms, proviennent de villes célèbres de notre pays. Je ne pense pas qu’il soit juste qu’ils soient en quelque sorte disloqués de leur ville natale, de leur ville natale, pris et transformés en marques et produits internationaux qui circulent sur la planète, propulsés par les milliards de banques, sans aucune référence aux fans et à ceux qui les ont aimés toute leur vie.”

Et lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait, Johnson a ajouté: “Ce que nous voulons avant tout, c’est soutenir la FA, soutenir la Premier League et espérer que nous pourrons contrecarrer cette proposition avant qu’elle n’aille beaucoup plus loin.”