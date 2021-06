Euro 2021 : la revanche de Gosens sur Cristiano Ronaldo : cette fois je n’ai pas demandé son maillot

Robin Gosens était le meilleur joueur sur le terrain comme L’Allemagne a détruit le Portugal 4-2 à Munich, avec un but et trois passes décisives à son actif.

Alors que les trois points étaient l’objectif le plus important pour la partie allemande, Gosens a également réussi à se venger de la superstar portugaise Cristiano Ronaldo.

le Atalante l’arrière, après le match, a révélé comment il avait demandé Ronaldoaprès avoir affronté la Juventus en série A, seulement pour être évité par l’ancien Real Madrid homme.

“Après le match contre la Juventus, je voulais réaliser mon rêve d’avoir le maillot de Cristiano Ronaldo”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

“Après le coup de sifflet final, je suis allé vers lui, je ne suis même pas allé voir les fans pour célébrer.

“Je lui ai demandé : ‘Cristiano, est-ce qu’on peut échanger les chemises ?’ Il ne m’a même pas regardé et a juste dit non.

“J’étais totalement rouge [faced] et embarrassé. Vous connaissez ce moment où quelque chose d’embarrassant vous arrive et vous cherchez à voir si quelqu’un l’a remarqué ? Je me sentais comme ça et j’ai essayé de me cacher.”

L’histoire s’est répandue dans le vestiaire de l’Atalanta et, à la fin, ses coéquipiers lui ont acheté un Ronaldo chemise comme une blague.

Cependant, c’était Gosens qui a eu le dernier mot après sa démonstration contre le Portugal, car il n’a pas demandé le maillot de Ronaldo après le match.

“Cette fois, je n’ai pas demandé sa chemise”, a-t-il déclaré.