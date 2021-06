Euro 2021 : la victoire de la Suisse sur la France était-elle le meilleur retour en Championnat d’Europe de tous les temps ?

Victoire de la Suisse aux tirs au but contre les champions du monde France a été l’un des plus grands matchs de l’histoire du Championnat d’Europe, les Suisses ayant riposté à un déficit de 3-1 pour marquer deux fois dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire avant de garder leur calme sur place.

Haris Seferovic a retiré un but à la 81e minute, avant Mario Gavranovic a marqué un dernier égaliseur de souffle pour envoyer le jeu en prolongation. France avait déjà décollé Antoine Griezmann et a subi une combinaison de fatigue et de blessures dans les 30 minutes supplémentaires, ce qui signifie que le ticket pour les quarts de finale serait disputé depuis le point de penalty. Après la conversion des neuf premières pénalités, Yann Sommer sauvé de Kylian Mbappé pour mettre fin au match épique.

Etait-ce le meilleur retour de l’histoire du Championnat d’Europe ? Ici, nous jetons un coup d’œil à cinq autres matchs où le vainqueur a riposté depuis une position apparemment impossible.

Euro 1960 : France 4-5 Yougoslavie

Il y a eu un grand retour dans le tout premier match de championnat d’Europe. France menaient 4-2 avec un quart d’heure à faire, mais Yougoslavie puis a marqué trois buts en cinq minutes – un de Tomislav Knez et deux de Drazan Jerkovic. Cela leur a valu une victoire et, en raison du format à quatre, une place en finale, où ils perdraient contre l’Union soviétique.

Euro 1984 : France 3-2 Portugal (après prolongation)

Ce retour en était un qui France pourrait profiter. Après un nul 1-1 avec le Portugal en temps normal de leur demi-finale de l’Euro 1984, Jordao a donné l’avance aux Portugais. Mais, Jean-François Domergue a égalisé les Bleus à la 114e minute, avant Michel Platini a frappé un vainqueur mémorable à la 119e minute devant une foule marseillaise endiablée. France a continué à battre Espagne en finale pour soulever le trophée.

Euro 2000 : Portugal 3-2 Angleterre

Le choc de la phase de groupes entre le Portugal et Angleterre à l’Euro 2000 était amusant. Après Paul Scholes et Steve McManaman mettre Angleterre dans une avance convaincante de 2-0 dans les 20 premières minutes, le Portugal riposté. Luis Figo et João Pinto avait déjà fait 2-2 à la mi-temps, avant Nuno Gomes coincé le gagnant sur la marque de l’heure.

Euro 2000 : Yougoslavie 3-4 Espagne

Ce match a également eu lieu dans la phase de groupes de l’Euro 2000. Espagne nécessaire pour surmonter Yougoslavie dans leur dernier match de groupe à passer, mais ils perdaient 3-2 alors que le match entrait dans les arrêts de jeu. Ils ont reçu une bouée de sauvetage avec l’octroi d’un coup de pied de pénalité, qui Gaizka Mendieta marqué, mais avait encore besoin d’un autre but. Même si l’arbitre était sur le point de siffler, La Roja a créé une dernière chance pour Alonso et il a tiré dans le coin inférieur sur la demi-volée pour une victoire célèbre.

Euro 2008 : Croatie 1-1 Turquie (Turquie gagne 3-1 aux tirs au but)

Après aucun but pendant près de 120 minutes de football, Ivan Klasnicle but de ce quart de finale de l’Euro 2008 semblait avoir envoyé Croatie à travers. Mais, il y avait plus de drame à suivre. Semih Senturk a marqué un but encore plus tard dans la deuxième minute des arrêts de jeu, entraînant l’égalité aux tirs au but. Trois ratés des Croates ont vu dinde passer avec une victoire 3-1 en tirs de barrage.