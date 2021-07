Euro 2021 : l’Angleterre plus proche que jamais de la finale du Championnat d’Europe

07/07/2021 à 08:00 CEST Une nouvelle étude menée par des chercheurs de Harvard et publiée par la prestigieuse revue Jama Internal Medicine, conclut que les anniversaires en famille étaient une source importante d’infections au Covid-19. C’est une étude réalisée aux États-Unis, mais aujourd’hui on sait déjà que les données liées au SARS-CoV-2 sont tout à […] More