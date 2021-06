Euro 2021 : Laporte : Morata marquera trois au prochain match et fera taire tout le monde

Aymeric Laporte a pris la défense de Espagne coéquipier Alvaro Morata après le nul sans but de l’Espagne face à la Suède pour l’ouverture de leur Championnat d’Europe.

Morata a raté une grosse occasion en première mi-temps et a été victime d’encore plus de sifflets et de huées de la part de ses propres supporters, et pas pour la première fois cet été.

“Être sifflé n’est pas nouveau” Laporte dit après le match. “Il ne fait aucun doute qu’un attaquant comme Alvaro, qui a tant montré.

“C’est vrai qu’il n’a pas eu une soirée réussie, mais lors des prochains matchs, il fermera la bouche aux gens.

“Nous manquions un but aujourd’hui mais un jour nous en marquerons cinq et un autre nous n’en marquerons aucun. Nous ne sommes pas inquiets d’avoir le meilleur attaquant. dans un autre jeu.

“Les gens peuvent être nerveux, mais nous avons prouvé que nous étions une équipe forte avec le ballon et personne ne veut gagner plus que nous.”

Le résultat, cependant, était décevant et le défenseur de Manchester City ne pouvait pas le contester.

“Il y a de mauvais sentiments” Laporte admis. “Nous avons bien joué, dominé pendant une grande partie et nous avons eu des occasions.

“Mais nous devons penser aux deux prochains matchs et essayer de faire mieux. Si nous jouons 10 matchs comme celui-ci, nous en gagnerons neuf. Cette fois, nous avons fait match nul.”