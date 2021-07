Euro 2021 : L’avantage clé à domicile dont les quatre demi-finalistes ont profité

L’avantage à domicile dont bénéficient la ou les nations hôtes lors d’un tournoi est toujours un facteur, mais l’Euro 2020, avec autant de villes hôtes, a présenté une situation jamais vue auparavant. Il semble que l’avantage de jouer à domicile reste plus solide que jamais, les quatre demi-finalistes de l’Euro 2020 ayant disputé toute la phase de groupes dans leur propre pays.

Italie battre dinde, la Suisse et Pays de Galles au Stadio Olimpico de Rome. Ils ont ensuite assommé L’Autriche et Belgique respectivement à Londres et à Munich.

Espagne ont joué leurs matchs de groupe à La Cartuja à Séville, dessinant avec Suède et Pologne avant de se débattre Slovaquie. Les 16 derniers, ils se sont rendus à Copenhague et à Saint-Pétersbourg.

Danemark perdu à Finlande et Belgique avant de battre Russie en trois matches de groupe à Copenhague. Jusqu’à présent, leurs matchs à élimination directe ont eu lieu à Amsterdam et à Bakou.

Angleterre sont l’équipe qui a joué le plus de matchs à domicile. Ils ont dessiné avec Écosse et vaincu Croatie et le République Tchèque à Wembley en phase de groupes avant de battre Allemagne au même endroit en huitièmes de finale. La victoire en quart de finale contre Ukraine à Rome était Angleterre‘s premier et dernier match loin de Wembley dans le tournoi.

Les trois matchs restants de l’Euro 2020 se dérouleront tous à Wembley. Cela signifie que si Angleterre atteindre la finale, ils auront disputé six de leurs sept matchs à domicile, ce qui leur donnera le plus grand avantage à domicile de tous les hôtes.

Il est révélateur que les quatre demi-finalistes aient disputé trois matchs à domicile en phase de groupes. Outre les demi-finalistes, seules deux autres équipes ont disputé les trois matches de groupe à domicile : Allemagne et le Pays-Bas. Tous deux ont perdu en huitièmes de finale lors de leurs premiers matches hors de leur pays.

Un manque de déplacements

Peut-être encore plus important que le soutien de leur propre soutien et de l’environnement familier est le fait que cela signifie qu’ils ont dû voyager moins que les autres équipes.

En effet, le fait d’être à domicile les a aidés dans les matchs eux-mêmes peut être contesté par certains. Danemark perdu deux fois à Copenhague, Espagne eu du mal à démarrer à Séville et AngleterreLa victoire la plus convaincante de s est survenue lors de leur seul match loin de Wembley.

Le format multi-villes de l’Euro 2020 a eu ses avantages et ses inconvénients, les distances de déplacement rencontrées par certaines parties tombant certainement dans cette dernière catégorie. C’est peut-être trop une coïncidence si les équipes qui ont duré le plus longtemps – surtout après une saison de clubs encombrée impactée par COVID-19 – sont celles qui n’ont pas eu à voyager autant et auront été plus fraîches en conséquence.

Au fur et à mesure que le tournoi progresse, cela devient sûrement un facteur plus important. Le football de tournoi est intense avec des écarts de quelques jours entre les matchs, il est donc évident qu’il est hautement souhaitable de réduire autant que possible le temps de déplacement dans ces écarts, afin de laisser du temps pour le repos et la récupération en plus de l’entraînement et de la préparation du prochain match.

La fatigue joue inévitablement à part, et la façon dont de nombreux entraîneurs ont fait tourner leurs équipes nouvellement agrandies l’a montré, alors est-il trop prévisible que les quatre dernières équipes en lice soient parmi les moins susceptibles d’avoir été fatiguées plus tôt dans le tournoi ?

C’est peut-être trop simpliste, mais cela pourrait aider à expliquer pourquoi Belgique, par exemple, a commencé à avoir l’air fatigué après un début de tournoi impressionnant, ayant parcouru plus de kilomètres que la plupart des équipes.

Pays de Galles s’est senti particulièrement dur, accumulant des milliers de miles aériens avant d’être démonté par un vif Danemark côté qui n’avait quitté Copenhague qu’une seule fois.

L’histoire des nations hôtes du Championnat d’Europe

Au-delà de la fatigue et des temps de trajet, il y a aussi le fait que les pays hôtes ont toujours un certain avantage. Cela a toujours été le cas en Championnat d’Europe, ainsi que dans le football plus généralement.

À l’Euro 2016, pays hôte France atteint la finale, bien que quatre ans auparavant co-organisateurs Pologne et Ukraine les deux n’ont pas réussi à passer la phase de groupes.

C’était une histoire similaire à l’Euro 2008 pour les co-organisateurs L’Autriche et la Suisse, mais chez les hôtes de l’Euro 2004 le Portugal, aimer France en 2016, étaient les finalistes.

L’Euro 2020, comme nous l’avons vu, est une proposition légèrement différente et il a sans doute permis aux équipes hôtes d’en tirer un avantage encore plus grand, couplant l’avantage traditionnel à domicile avec le bonus de moins de déplacements.

Les résultats sont là pour tous à voir maintenant dans les quatre derniers, mais au moins ceux qui restent sont à un niveau plus ou moins égal.

Angleterre, bien sûr, sont la seule équipe qui pourrait désormais bénéficier d’un avantage à domicile et nous verrons bientôt quel genre de rôle cela jouera dans la dernière semaine du tournoi.