Euro 2021 : l’avertissement de Modric à l’Espagne : En jouant comme ça, la Croatie est un danger pour personne

Luka Modric croit son Croatie côté est un match pour n’importe qui alors qu’ils se dirigent vers le Championnat d’Europe phases à élimination directe.

Croatie va affronter Espagne dans les 16 derniers le lundi 28 juin à Copenhague.

Et après avoir vu Écosse 3-1 dans leur dernier match de groupe – qui comprenait un magnifique but de Modric – leur skipper a souligné sa confiance grandissante.

“Je suis très heureux d’avoir gagné et d’être qualifié”, Modric dit après coup.

“Mon objectif comptait beaucoup pour moi. Nous n’avons pas bien joué lors de nos deux premiers matchs, mais lorsque nous jouons comme ça, nous sommes un danger pour tout le monde.”

Après Zinedine Zidanebut final de la Ligue des champions en 2002, c’était un autre but à inscrire dans le folklore de Hampden Park.

Roy Keane était l’un des nombreux observateurs à être surpris par l’excellence durable du joueur de 35 ans.

“C’était un but brillant d’un joueur brillant”, Keane mentionné.

“Quel âge a-t-il, 35 ans ? Je ne pense pas avoir marqué un tel but de toute ma carrière.”

Modric a également donné le plus de passes, assisté Ivan Perisictroisième but et a couru le plus loin Croatie à Euro 2020, sauf Mateo Kovacic.

“Il laisse toujours son cœur sur le terrain”, a déclaré l’ex-Croatie international Robert Spehar.

“C’est l’homme qui nous a permis de gagner. Jouer comme il le fait est incroyable. Il n’y a aucune raison pour qu’il se retire de ses fonctions internationales – il pourrait continuer pendant deux ou trois ans de plus.”

Les éloges ne s’arrêtent pas là.

“Il nous a tués au milieu du parc”, a déclaré l’ex-Écosse avant Billy Dodds.

“Il était de loin le meilleur joueur sur le terrain”, a ajouté Allié McCoist, un autre ex-Écosse international.

“Il nous a brisé le cœur, mais au moins il l’a fait d’une manière merveilleuse.”

ModricLe but de s’est vu devenir le premier Croate à marquer dans trois championnats d’Europe (2008, 2016 et 2020), ainsi que le plus jeune et le plus vieux joueur à marquer pour son pays.

“Personne ne sait comment, mais Luka continue”, a déclaré Croatie patron Zlatko Dalic.

“Tout le monde pense qu’il va commencer à s’estomper avec son âge, mais il semble aller mieux. Il ne se fatigue jamais. Aucun mot ne peut lui rendre justice.”

Les goûts de Vedran Corluka, Danijel Subasic, Ivan Rakitic et Mario Mandzukic se sont tous retirés du service international croate – mais Modric est toujours là.

Attention, Espagne.