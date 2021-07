Euro 2021 : le déjà vu du Danemark avec l’équipe championne d’Europe 1992

in

Comme Danemark préparer leur demi-finale de l’Euro 2020 avec l’Angleterre, ils seront convaincus qu’ils pourront non seulement se qualifier pour la finale, mais gagner le tournoi.

Ils chercheront à reproduire le succès Danemark au Championnat d’Europe 1992, et se réjouira des nombreux parallèles qu’ils partagent avec cette équipe.

Un rasage de près en phase de groupes

L’équipe de 1992, entraînée par Richard Moller Nielsen, a également connu un démarrage lent du tournoi. N’étant pas initialement qualifié pour le tournoi, la disqualification de La Yougoslavie a vu le Danemark prendre leur place, dix jours après le début de la compétition.

Après un nul et une défaite contre Angleterre et Suède respectivement, ils devaient vaincre France et pour l’Angleterre de ne pas battre la Suède. Lorsque cela s’est produit, ils avaient terminé.

Cette fois-ci, Kasper HjulmandL’équipe de s’est retrouvée à zéro point après deux matches, avant que la victoire sur la Russie ne les qualifie pour les huitièmes de finale.

Un problème de santé qui a touché le côté

Une autre similitude que les deux équipes partagent est un problème de santé rencontré par un acteur clé qui les a conduits à quitter le tournoi.

Nous savons tous ce qui s’est passé cette année avec Christian Eriksen victime d’une crise cardiaque sur le terrain, mais en 1992, Kim Vilfort a dû quitter le camp de l’équipe à mi-parcours du tournoi après que sa sœur a été hospitalisée en raison d’une leucémie.

La Seleccin de Dinamarca suea con una nueva finale.

L’absence de leur meilleur joueur et n°10

Tout comme Danemark ont dû se passer de leur talisman Christian Eriksen ce tournoi, ils ont fait face à une situation similaire en 1992 avec Michel Laudrup.

Laudrup n’a pas participé à ce championnat d’Europe à la suite de différends avec l’entraîneur de l’équipe nationale, mais Danemark réussi à remporter le tournoi sans leur homme vedette.

Laudrup con la Seleccin de Dinamarca.

Joueurs avec les mêmes noms de famille

Une raison essentielle pour DanemarkLe triomphe de 1992 a été le tournoi stellaire de leur gardien de but, Pierre Schmeichel, un joueur qui commençait à se faire un nom pour Manchester United.

Maintenant, son fils Kasper Schmeichel est le Danemark gardien de but, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs tireurs d’élite d’Europe.

De plus, comme pour l’équipe actuelle, l’équipe de 1992 comportait des noms de famille tels que Christensen, Jensen, Andersen et Poulsen.

Peter Schmeichel avec la Seleccin de Dinamarca en 1992.