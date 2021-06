Euro 2021 : le dilemme de De Boer sur le partenaire de Memphis dans l’attaque aux Pays-Bas

in

Donyell Malenla brillante performance de Pays-Bas‘ dernier match de la phase de groupes contre la Macédoine du Nord a alimenté le débat sur la question de savoir si le PSV Eindhoven l’avant devrait commencer à l’avant à côté Memphis Depay dans les 16 derniers à Euro 2020.

le Oranje a remporté leurs trois matchs et a dominé le groupe C, avec Wolfsbourg le buteur Wout Weghorst en commençant les deux premiers matches avec l’Ukraine et l’Autriche avant Malen a reçu le feu vert contre la Macédoine du Nord.

Frank de Boerl’équipe de s’occupera de République Tchèque le dimanche et le Pays-Bas le patron devra décider qui doit accompagner Memphis dans l’attaque.

Bien qu’il n’ait pas marqué contre la Macédoine du Nord, Malen a participé aux trois buts marqués par son équipe, formant un excellent partenariat en attaque avec la nouvelle signature de Barcelone.

Les deux hommes ont troublé la défense de leurs adversaires en échangeant constamment leurs positions pendant le match. Malen reçu une commande pour Euro 2020 après une belle saison avec PSV, puisqu’il a inscrit 27 buts toutes compétitions confondues, tandis que Weghorst a marqué 20 fois en Bundesliga.

“Au deuxième tour, je commencerais toujours Malen et non avec Weghorst,” ex-Pays-Bas le buteur Roy Makaay a déclaré à De Telegraaf.

“Avec le Malen-Depay duo [in attack], le jeu de l’équipe nationale est beaucoup plus varié. On l’a déjà vu contre la Macédoine du Nord.

“Si Payer caractéristiques en tant qu’attaquant, Malen commence par la gauche et vice versa. le Pays-Bas étaient beaucoup plus difficiles à défendre [against North Macedonia] que dans les duels précédents.”

Avec Luuk de Jong absent sur blessure, Weghorst a marqué un but dans le Pays-Bas‘ Euro ouvre, tandis que Malen a produit deux passes décisives contre la Macédoine du Nord.

Le point de vue de Pierre van Hooijdonk

Ancien attaquant Pierre van Hooijdonk fait valoir que Malen devrait commencer en attaque dans les phases à élimination directe contre des équipes plus fortes.

“Si la Oranje vouloir accomplir quelque chose dans ce championnat d’Europe, De Boer doit jouer Malen contre les adversaires les plus coriaces », a déclaré Van Hooijdonk.

“C’est la seule façon pour cette équipe néerlandaise d’avoir une chance de devenir championne d’Europe.”