Une grève en première mi-temps pour Thorgan danger s’est avéré être la différence car Belgique qualifié pour les quarts de finale de l’Euro 2020 avec une victoire 1-0 sur le Portugal le dimanche soir.

Dans ce qui était une démonstration défensive exceptionnelle de Belgique, Thibaut Courtois était l’interprète le plus remarquable, en tant que Real Madrid gardien de but a réussi plusieurs arrêts exceptionnels pour préserver l’avance de son équipe.

Par une nuit autrement brillante pour Belgique, danger édéniqueles problèmes de blessures de ont refait surface. RisquerLa blessure musculaire qu’il a subie en seconde période a été particulièrement décevante compte tenu du rythme et de la forme qu’il avait retrouvés ces dernières semaines. Son pays et Real Madrid espère qu’il se rétablit rapidement.

Courtois a poursuivi la saison exceptionnelle qu’il a connue à Real Madrid dans le Championnat d’Europe et était à nouveau en pleine forme à La Cartuja. Avec des sauvegardes de Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Ruben Dias et André Silva, il n’a encaissé qu’un seul but lors de ses cinq derniers matches pour Belgique.

Thorgan danger était un autre des artistes vedettes dimanche soir et a couronné une belle performance avec le vainqueur juste avant la mi-temps. Sa frappe à longue distance est passée Rui Patricio dans le le Portugal but, avant de célébrer la grève avec son frère, Eden.

Real Madrid ont poursuivi leur politique de ne pas proposer de contrats à long terme aux joueurs de plus de 35 ans, ce qui a conduit à Sergio Ramos‘ Départ. Cependant, la vue de 36 ans Cristiano Ronaldo et 38 ans Pépé réaliser de solides performances à la fois ici et tout au long du tournoi montre qu’ils peuvent encore prospérer au plus haut niveau. Alors sera-ce conduire Real Madrid repenser leur politique ?

Kevin De BruyneLe cauchemar des blessures s’est poursuivi à La Cartuja, alors qu’il a été contraint à l’arrêt au début de la seconde mi-temps après avoir reçu un coup dur à la cheville. Il vient après le Manchester City milieu de terrain a subi une fracture du nez et une fracture orbitale lors de la défaite en Ligue des champions contre Chelsea.

Le match comportait la bataille des Real Madrid No.7s, danger édénique et Cristiano Ronaldo. Risquer a été chargé de remplacer Ronaldo à son arrivée à l’été 2019 et que les deux stars se sont retrouvées face à face ici, avant d’échanger un rapide salut.

Joao Félixle manque d’action de match s’est poursuivi au Championnat d’Europe, avec les 35 minutes contre lesquelles il a joué Belgique étant les seules minutes qu’il a joué au tournoi. Une saison déterminantet Atlético Madrid attend Félix, avec Diego Siméone prêt à l’aider à réaliser son potentiel, tant qu’il est prêt à le faire.