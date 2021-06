Euro 2021 : le geste de Cristiano Ronaldo coûte quatre milliards de dollars à Coca Cola

India Pesticides est diversifié dans la fabrication d’herbicides et de fongicides techniques et d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API). Image : . India Pesticides Rs 800 crore IPO devrait ouvrir la souscription la semaine prochaine le 23 juin 2021. L’émission de la société agrochimique technique se clôturera le 25 juin. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une […] More