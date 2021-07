Euro 2021 : Le groupe maudit de l’Angleterre : Mauvaises décisions, insultes racistes et critiques des joueurs expérimentés

Tout a si bien commencé mais a tourné si mal pour l’Angleterre. Harry Maguire et Harry Kane a marqué ses deux premiers tirs au but contre l’Italie et, en plus, Jordan Pickford a refusé Andrea Belotti avec ce qui a été le premier raté de la fusillade.

Quand tout semblait si bien pour l’Angleterre, ça a tourné. Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka tous ont raté des tirs au but consécutifs, permettant à l’Italie d’être sacrée championne d’Europe.

Gareth Southgate les décisions de laisser trois joueurs de moins de 24 ans, et le dernier âgé d’à peine 19 ans, tirer des pénalités décisives ont fait l’objet de nombreuses critiques.

Southgate s’est présenté après la défaite pour accepter le blâme. “C’est ma responsabilité”, a déclaré le patron de l’Angleterre. “J’ai choisi les gars qui allaient tirer leurs pénalités. Je leur ai dit que personne ne serait seul, que nous allions gagner ou perdre en équipe.”

Southgate, en fait, n’a fait Rashford et Sancho à la 119e minute du match en pensant aux tirs au but.

L’énorme responsabilité de la cinquième pénalité est tombée sur les épaules de Saka. L’adolescent a été choisi par Southgate, qui a déclaré avoir travaillé sur ce même ordre de preneurs en formation.

Critique des vétérans

Beaucoup de gens ont posé des questions sur le caractère de certains autres joueurs de l’équipe, y compris l’ancien international irlandais Roy Kean.

“Si vous êtes [Jack] Grealish ou [Raheem] Sterling, vous ne pouvez pas laisser un enfant vous devancer”, a déclaré Keane sur ITV. “Vous devez aller de l’avant avec l’enfant et dire:” écoutez, je vais intensifier “. “

Insultes racistes

Les trois ratés ont dû faire face à des insultes racistes sur les réseaux sociaux après le match. Des emojis de singe et des commentaires comme « sortez de mon pays » ou « retournez au Nigeria » ont été envoyés aux joueurs.

La Football Association a publié une déclaration condamnant le comportement hier soir, tandis que le Premier ministre Boris Johnson s’est également prononcé contre les propos.