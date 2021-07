Euro 2021: le message des champions du monde italiens de 1982 pour l’équipe de Mancini avant la finale de l’Euro 2020

L’équipe italienne vainqueur de la Coupe du monde de 1982 a envoyé à l’équipe actuelle une lettre leur présentant leurs meilleurs vœux avant la finale de ce dimanche contre Angleterre à Wembley.

La lettre est destinée à donner Roberto ManciniDu côté de , un coup de pouce, avec une tâche difficile devant eux, en particulier jouer à l’extérieur.

“Au cours des dernières semaines, nous avons vu beaucoup de choses qui ont marqué notre histoire sportive et humaine”, lit-on dans la lettre publiée par La Gazzetta Sportiva.

“Nous nous sommes vus dans votre passion, votre engagement et votre volonté de traverser une période aussi difficile.

« Les belles histoires ne s’oublient jamais car elles ne finissent jamais ; ce sont des émotions intemporelles, des souvenirs qui se renforcent, qui passent de cœur en cœur, de mémoire en mémoire. Ce sera comme ça pour vous aussi. Quoi qu’il arrive.

“Merci de nous permettre de revivre tout cela, de nous faire sentir jeunes et intrépides, d’avoir montré qu’au sein de chaque Italien il y a une force profonde, grande, imprévisible qui explose dans les moments difficiles et rend possible des exploits impossibles. Vous devez osez, rêvez de l’avenir que vous pouvez construire. Et maintenant, allez à Londres, entrez sur le terrain et donnez tout comme vous l’avez toujours fait. Les belles histoires ne finissent jamais ! Allez, les garçons !”

ManciniL’équipe disputera sa deuxième finale du Championnat d’Europe ce dimanche, la première avec une victoire contre la Yougoslavie en 1968.