Cristiano Ronaldo n’est plus qu’à deux buts d’égaler le record du plus grand nombre de buts marqués pour une équipe internationale masculine, mais il est possible qu’un autre joueur actuel se batte pour lui lorsqu’il remportera la couronne.

Avec Ronaldo sur 107 buts pour le Portugal, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne dépasse L’Iran Légende Ali Daei, qui a marqué 109. Cela pourrait même arriver à Euro 2020, avec cristiano avoir au moins deux autres jeux à jouer.

De nos jours, cependant, nous nous sommes habitués à ce que les records soient constamment battus et ne durent pas des décennies, comme c’était le cas autrefois. Les goûts de Michael Phelps, Usain Bolt, Lionel Messi et cristiano ont normalisé l’établissement et le battage constants de records.

Voilà pourquoi Ronaldo, si l’on suppose qu’il détient bientôt le record, il pourrait se voir retirer si un certain rival de l’Euro 2020 peut maintenir son taux de grève dans les années à venir.

Romelu Lukaku a un incroyable 63 buts en 96 Belgique jeux, rendant son décompte international encore plus prolifique que Ronaldo‘s.

Il est à noter, aussi, que Lukaku accumule les buts beaucoup plus rapidement que l’attaquant portugais. Avec près de 100 sélections, le Belge compte plus de 60 buts, mais cristiano n’en avait qu’environ 40 après le même nombre de matchs.

Ronaldo a sept ans de plus que Lukaku et si ce dernier parvient à maintenir son efficacité devant le but, il pourrait bien finir par réclamer le record cristiano est au bord de.

Maintenir ce genre de niveaux n’est pas facile. Ronaldo le fait depuis plus d’une décennie et, bien que Lukaku ait connu quelques saisons exceptionnelles, il reste à voir s’il peut égaler l’homme de la Juve pour la longévité.

dont on parle même Lukaku en ces termes, cependant, mérite d’être mentionné. Il n’y a pas si longtemps, nous nous demandions ce qui pourrait bien venir après Lionel Messi et Ronaldo et leurs exploits incroyables.

Maintenant, il y a un attaquant belge qui nous rappelle que l’histoire ne s’arrête pas.