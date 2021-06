Euro 2021 : le régime secret de Cristiano Ronaldo dévoilé : brocoli, poulet et riz

Daouda Peeters sait Cristiano Ronaldo bien. Peeters joue principalement pour Juventus U23 mais s’entraîne fréquemment avec l’équipe première et a déjà fait ses débuts en jouant aux côtés Ronaldo.

Peeters a révélé certains des secrets qui ont permis cristiano continuer et devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, avec un le Portugal le régime de la star.

“Il mange toujours la même chose : du brocoli, du poulet et du riz”, Peeters a déclaré à HLN.

“Des litres d’eau, pas de Coca-Cola. cristiano veut gagner toujours et partout. Il fait grandir les jeunes joueurs. Il vous implique vraiment.”

L’international belge U21 a également souligné combien Ronaldo prend soin de lui tout au long de la saison.

“Il ne fait pas ces exercices abdominaux par vanité, mais parce qu’il voit son corps comme un instrument de travail”, Peeters a continué.

« Ce n’est pas le cas que cristiano se tient devant le miroir pendant ces heures. De toute façon, il n’aurait pas le temps pour ça. Quand il est au club, c’est surtout pour s’entraîner. Il vit vraiment pour son travail.”

Peeters soupçonne que ce n’est pas différent avec le équipe nationale portugaise.

“cristiano est un gars très sympa, mais en même temps, il prend le football très au sérieux”, a-t-il noté.

“Dans le bus, il ne parle pas de grand-chose d’autre. Il sera très motivé pour battre Belgique [in the last 16 at Euro 2020].”