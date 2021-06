Euro 2021 : l’égoïsme de Paul Pogba et Cristiano Ronaldo

Deux événements sur des jours consécutifs ont ébranlé les fondements marketing établis de longue date du sport et de son parrainage. Cristiano Ronaldo, premier, a pris deux Coca Cola bouteilles hors du champ de vision de la caméra, et Paul Pogba, plus tard, s’est débarrassé d’un Heineken bière sans alcool, tous deux sponsors de Euro 2020, et les deux incidents sont allés directement à l’encontre des règles de l’entreprise et ont créé une publicité négative pour deux annonceurs de premier plan.

C’étaient deux gestes imprudents et égoïstes. Ce sont deux stars du sport qui, comme on dit aux États-Unis, « connaissent le jeu » et qui savent que sans argent privé cela ne peut pas se maintenir. Leur attitude est répréhensible car ils sont à la pointe des événements promotionnels alors que c’est leur argent qui est en jeu. L’effet de Cristiano Ronaldola puérilité de s’est traduite par une perte de quatre milliards de dollars pour Coca Cola. Si ce chiffre est vrai, le renouvellement de Cristiano RonaldoLes contrats de dans les années à venir devront être multipliés par cinq étant donné l’ampleur des conséquences. Même la pandémie de COVID-19 n’a pas créé un si grand trou.

Le plus dégoûtant, c’est que cela a été fait à deux sponsors qui bougent à la limite. Coca Cola, le premier sponsor olympique et donc le premier sponsor du sport dans son concept global, traverse un moment critique en termes d’image. Il est passé de l’étincelle de la vie à la tête du catalogue d’aliments malsains avec des hamburgers, lorsque la société basée à Atlanta a travaillé dur pour mettre sur le marché des produits à faible teneur en sucre et diversifier le marché avec jusqu’à 50 autres produits. Heineken, pour sa part, soutient l’UEFA depuis plus de 25 ans et a également dû exploiter les options sans alcool afin de continuer à avoir une visibilité dans le sport.

Ce n’est pas le moment pour le football de maltraiter deux de ses annonceurs. Et encore moins pour deux de ses stars, qui font ironiquement conduire des équipes soutenues par ces sponsors dans le sens inverse. Sagres (Heineken) pour le Portugal et Coca Cola pour France. Dans cette bouteille sur la table voyagent de nombreux métiers d’entreprise – tous départements sponsoring – et l’avenir des footballeurs à venir. La prochaine fois que quelqu’un devrait rappeler Cristiano Ronaldo et Pogba d’utiliser ce qu’il y a sous leur gel capillaire.