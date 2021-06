Euro 2021 : l’énigme du milieu de terrain anglais

Une victoire 1-0 sur la République tchèque mardi soir a signifié que Angleterre ont assuré leur place dans les 16 derniers à l’Euro 2020 en tant que vainqueurs du Groupe D.

Rahim Sterlingl’objectif de s’est avéré être la différence et Angleterre attendront désormais patiemment de savoir qui seront leurs adversaires au stade de Wembley le mardi 29 juin.

Gareth Southgate a une vaste gamme de talents de milieu de terrain à sa disposition, provoquant ainsi une énigme du milieu de terrain pour le Angleterre directeur.

Des performances impressionnantes

Kalvin Phillips et Riz Declan ont commencé les trois Angleterreau milieu de terrain défensif et les deux semblent prêts à entamer les huitièmes de finale.

Sterling On dirait aussi qu’il a réussi une place de départ dans porte sud‘s line-up grâce à un certain nombre de performances impressionnantes et à la menace qu’il représente à l’avenir.

L’ailier de Manchester City a commencé les trois matchs jusqu’à présent et reste le seul joueur à avoir marqué pour Angleterre dans le tournoi.

Pendant ce temps, le milieu de terrain de Chelsea Monture maçon reviendra pour le match à élimination directe après avoir été forcé de s’isoler en raison d’un contact étroit avec le milieu de terrain écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif au COVID-19.

Mount a commencé dans les deux jeux dans lesquels il était disponible, jouant juste devant Rice et Phillips.

Il est peu probable que Southgate nomme la même équipe pour les huitièmes de finale que contre la République tchèque, donc Mount pourrait revenir dans le onze de départ.

Les joueurs tentent de défendre leur cause

Phil Foden, qui a commencé les matchs contre la Croatie et l’Écosse, devrait également revenir dans l’équipe et cherchera à se frayer un chemin dans la formation de départ.

Le joueur de 21 ans était absent pour le match de mardi soir en raison des craintes d’une éventuelle suspension dans les derniers stades de la compétition après avoir reçu un carton jaune contre la Croatie.

Bukayo Saka et Jack Grealish tentera également de décrocher une place après une performance impressionnante des deux hommes contre les Tchèques.

Peu de gens auraient pensé que Saka serait en lice pour commencer les huitièmes de finale, mais le joueur de 19 ans s’est mérité le prix de l’Homme du match, créant un autre casse-tête de sélection pour porte sud.

Et puis il y a le capitaine de Liverpool Jordan Henderson et duo Borussia Dortmund Jude Bellingham et Jadon Sancho.

Le jeune de 17 ans Bellingham a fait deux apparitions sur le banc, tandis que Henderson et Sancho n’ont joué qu’une seule fois, le premier se remettant encore d’une blessure et le second n’ayant joué que six minutes dans l’ensemble du tournoi.