Euro 2021 : l’ennemi intérieur de l’Espagne

On a beaucoup parlé de l’avantage à domicile dont de nombreuses équipes nationales profitent lors de l’unique Euro 2020 de cette année, mais en EspagneDans le cas de cela, cela peut être moins vrai que pour n’importe quel autre hôte.

Espagne jouent tous les matchs de groupe à Séville, une ville qui a souvent été un talisman pour La Roja. Cependant, lors de leur match d’ouverture du Groupe E lundi, c’était tout sauf.

L’avantage à domicile a été fortement dilué par deux facteurs. Premièrement, que le gazon était en mauvais état. Deuxièmement, par les huées qui pleuvent sur Alvaro Morata de certains fans espagnols.

MorataLe cas de est presque inouï. Dans le passé, nous avons entendu des huées pour les entraîneurs, ou même pour les joueurs pour des problèmes non liés à la performance – pensez Gerard pique – mais c’était différent.

Morata était hué par ses propres fans uniquement sur la base de sa performance sur le terrain. Il a raté quelques occasions et une partie du soutien lui a emboîté le pas, ébranlant visiblement encore plus sa confiance.

Le pitch de La Cartuja n’est pas adapté au style espagnol

Espagne sachez que, sur les 11 stades de l’Euro 2020, ils sont basés sur celui avec le pire terrain. De plus, il est particulièrement inadapté à leur jeu.

Le terrain sec et presque brûlé n’est pas du tout propice au jeu lisse, de passes et de possession Luis Enrique veut que son équipe joue. Malgré toute leur domination, La Roja a eu du mal à changer de vitesse et à changer le tempo du match contre Suède vers le haut ou vers le bas selon les besoins.

Le pitch était trop lent, mais on espère que les températures plus basses attendues à Séville cette semaine aideront à changer quelque peu cela.

Pendant ce temps, Espagne ne s’entraînera sur le terrain que juste avant les matchs contre Pologne et Slovaquie.

Le terrain et les fans sont deux choses qui Luis Enrique ne peut pas contrôler ses préparatifs, mais ils le frustreront néanmoins.

Il y aura ceux qui s’interrogeront sur le choix du stade et qui se demanderont si EspagneLes fans peuvent soutenir davantage l’équipe, mais l’entraîneur ne peut se concentrer que sur la performance. Rien que cela devrait lui donner matière à réflexion avant samedi.