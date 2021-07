Euro 2021 : Les conflits de la France à l’Euro 2020 : les vétérans en ont marre de Mbappé de mauvaise humeur, les disputes sur le terrain, la frustration à propos de l’hôtel…

in

La défaite de la France contre la Suisse dans le Championnat d’Europe 2020Les huitièmes de finale de s en ont pris beaucoup par surprise alors que Les Blues ont perdu une avance de deux buts avant d’être éliminés aux tirs au but.

Après leur élimination du tournoi, des rapports ont fait état d’une querelle qui a éclaté entre La mère d’Adrien Rabiot et les familles de Paul Pogba et Kylian Mbappé, mais il semble qu’il y ait eu des incidents plus désagréables pendant le tournoi.

Comme l’a rapporté L’Equipe, il y avait un manque d’unité en équipe de France, le premier incident ayant eu lieu après un match amical contre Bulgarie, lorsque Olivier Giroud a reproché à Mbappe de ne pas lui avoir passé le ballon.

Même si Giroud a précisé que ses propos ne s’adressaient pas à l’attaquant du PSG, Mbappe semblait frustré et selon les médias français, des vétérans tels que Steve Mandanda, Hugo Lloris et Moussa Sissoko étaient contrariés et fatigués de l’attitude maussade de leur coéquipier.

Blessure et insultes de Dembele sur le terrain

Ousmane Dembele a été contraint de retourner à Barcelone après s’être blessé aux ischio-jambiers, ce qui a porté un coup dur au moral de l’équipe.

Comme l’a révélé ‘French Football News’, Rabiot et Pogba insultés pendant le match contre les Suisses, parce que les Juventus Le milieu de terrain était mécontent de l’effort défensif de son coéquipier.

Pendant ce temps, il a également été révélé que Raphaël Varane réprimandé Benjamin Pavard pour sa mauvaise défense contre la Suisse, tandis que l’arrière droit du Bayern Munich a déploré Pogba pour ne pas avoir contribué à la défense.

Frustration avec l’équipe hôtelière

Alors que certaines équipes comme l’Angleterre, l’Italie ou l’Espagne ont disputé plusieurs matches dans leurs pays respectifs, la France n’a pas eu ce luxe puisqu’elle a disputé des matches à Munich, Budapest et Bucarest.

Certains membres de l’équipe étaient particulièrement mécontents de l’hôtel dans lequel ils ont séjourné en Hongrie, avec Paul Pogba même demander un déménagement dans un hôtel surplombant un lac à Gardony, à 50 kilomètres de Budapest.

Selon L’Equipe, les joueurs français se sont sentis “confinés” à l’hôtel Marriott de Budapest, où les fenêtres des chambres ne pouvaient pas être ouvertes.

Pendant ce temps, les joueurs étaient également agacés par le fait que la Fédération française de football ait refusé de leur permettre de passer du temps avec leur famille en raison des restrictions liées au COVID-19.