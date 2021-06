Euro 2021 : les critiques de Van Basten sur De Ligt : de “il laisse un trou” à “il n’a pas appris grand-chose”

in

Marco van Basten n’a pas aimé Matthijs de Ligtperformance de jeudi, malgré la Pays-Bas‘ Victoire sur L’Autriche.

L’ancien attaquant voyait des problèmes dans la manière dont le défenseur central laissait de l’espace, ce qui pourrait être exploité par de meilleurs attaquants.

“De Ligt est un défenseur central et il doit diriger plus”, Van Basten dit sur le canal NOS.

« Il doit se faire entendre, il doit s’affirmer. Car il doit diriger la défense.

“Il va juste après son homme et laisse un trou ouvert. De Ligt est allé en Italie pour apprendre à défendre, mais je ne pense pas qu’il ait appris grand-chose là-bas. Et je dis ça à cause de moments comme celui-ci.”

Van Basten faisait référence à la façon dont Marcel Sabitzer a pu trouver de l’espace, car De Ligt était trop occupé par Michel Gregoritsch.

« Si vous regardez à quelle fréquence [Maarten] Stekelenburg doit jouer la balle longue et ne peut donc pas construire [up the play], ce n’est pas une chose positive”, Van Basten ajoutée.

“C’est cinquante-cinquante pour chaque équipe et cela devient une sorte de jeu décousue. Je pense que si vous êtes le joueur dominant, vous devez avoir plus de vision et de contrôle de l’arrière pour pouvoir jouer vers l’avant. Ensuite, vous pouvez dominer le jeu , mais je ne l’ai pas encore vu.”