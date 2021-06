Euro 2021 : les discours de transfert sont-ils à l’origine des mauvaises performances de Kane à l’Euro 2020 ?

in

Le nul 0-0 de l’Angleterre à Écosse vendredi soir a souligné deux choses : Écosse sont une bien meilleure équipe de football que leur défaite contre le République Tchèque montré et Harry Kane s’avère être un frein plutôt qu’une aide pour l’équipe qu’il dirige à ce moment précis.

Cependant, pourquoi a-t-il Kane passé d’un buteur aussi fiable en Premier League avec Tottenham d’être un joueur qui a l’air si loin du rythme de l’Euro 2020 que vous seriez pardonné de le prendre pour un vainqueur de la compétition ?

Les rumeurs d’un transfert loin de Éperons ont suivi Kane pendant des mois avant le tournoi et, bien qu’il n’ait manifestement pas raison physiquement, certains se demandent si les discussions sur le transfert affectent mentalement l’attaquant à l’Euro 2020.

Les Spurs jouent au dur

Tottenham ne veulent pas perdre leur joueur le plus précieux, d’autant plus que leur recherche d’un nouvel entraîneur est allée de désastre en désastre.

Les fans perdent rapidement confiance en Daniel Lévy. Accepter une vente du meilleur buteur et talisman de l’équipe serait un objectif de relations publiques s’il en était un.

Une valorisation de plus de 150 millions d’euros repousse les clubs d’achat, en particulier dans un marché touché par COVID-19, mais cela n’empêche pas les rumeurs de circuler selon lesquelles Kane jouera dans Manchester pour la saison 2021/22.

Tottenham sont notoirement difficiles à gérer en termes de transferts – il suffit de demander Florentino Perez et Real Madrid – et cette position est probablement filtrée par Kane lui-même.

Il est clair qu’il veut quitter le club du nord de Londres, car il n’y trouvera pas de succès. Sa meilleure chance est venue dans ses premières années avec Mauricio Pochettino et même alors, le club n’a pas pu gagner de trophée, il y a donc encore moins de chances que cela se produise dans un proche avenir.

Avec la connaissance que Éperons ne lui facilitera pas la tâche, plusieurs options s’offrent à lui Kane.

Il peut déposer une demande officielle de transfert, mais cela lui ferait perdre l’adulation du Éperons fidèle et aussi sacrifier ce qui serait probablement un paiement de fidélité important de la part Éperons.

Ce sont des questions qui pèseront lourdement sur l’esprit de tout être humain, notamment celui d’un sportif essayant de concourir au plus haut niveau.

La forme physique est un énorme problème

Il a été bien documenté que le calendrier que les footballeurs professionnels ont dû respecter depuis que COVID-19 a été ridicule. Ils ont joué tellement de matches et les blessures se sont accumulées en proportion directe de cela.

Kane lui-même n’a pas échappé au malheur des maux physiques, avec des problèmes de cheville frappant en avril, s’ajoutant à une longue liste de problèmes avec ce domaine.

Tandis que Kane est revenu à une forme physique jouable à temps pour le tournoi, il n’y a aucun moyen qu’il soit à 100 pour cent et nous le voyons aussi avec d’autres joueurs. Marcus Rashford a échappé à beaucoup de critiques car il a été un substitut à la fois Angleterre‘s matchs d’ouverture, mais il joue mal et a été terrible sur le banc.

Les joueurs, que les fans le veuillent ou non, ne sont pas des robots. Les problèmes physiques entraveront le mouvement et leur capacité à contribuer. Cela arrive clairement à Kane cet été, et cela n’a rien à voir avec son envie de partir Éperons.

Le service a été inexistant

Pour tous Kaneses limites en tant qu’attaquant de niveau élite, notamment son manque de vitesse et ses décisions qui changent la donne, il est impossible de faire valoir qu’il est la raison de Angleterrelutte contre Écosse.

Des attaquants qui ne le sont pas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé compter sur le service de leurs coéquipiers. Angleterre n’ont pas fourni Kane avec quelque service que ce soit.

Il est révélateur qu’en deux matches, il a eu moins de 10 touches dans la surface de réparation de l’équipe adverse, et cela vient d’un manque de centres et de passes placés dans cette zone.

Rahim Sterling manque de confiance et Phil Foden a du mal à se faire une place dans les tournois internationaux, un contraste total avec la façon dont il joue pour Manchester City.

Reece James a été amené à l’arrière droit contre Écosse mettre des croix de ce côté, mais il ne l’a pas fait et Kane eu encore une autre soirée de jogging complètement isolée du jeu.

C’est la pire façon d’utiliser Kane, car il ne peut pas courir. Son manque de vitesse signifie qu’il n’y a pas de jeu de pressing, alors ÉcosseLa défense de Londres avait virtuellement la liberté de Londres lorsqu’elle était en sa possession.

Si vous ne faites pas de chances pour Kane, vous jouez avec 10 joueurs, et cela a été plus dommageable pour les performances de l’attaquant vétéran à l’Euro 2020 que toute spéculation de transfert.