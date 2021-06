Euro 2021 : Les huitièmes de finale de l’Euro 2020 : Qui joue qui ? Quels sont les chemins vers la finale ?

in

Mise à jour 23/06/2021 – 23:33

L’Euro 2020 a atteint ses huitièmes de finale et les 16 derniers sont désormais connus, après la conclusion palpitante des phases de groupes mercredi.

Maintenant, les matchs à élimination directe commencent, menant à la finale du 11 juillet à Wembley, et chaque équipe connaît désormais les chemins qui pourraient potentiellement les conduire à Londres.

Quand l’Espagne joue-t-elle les huitièmes de finale ?

Espagne visage Croatie lundi à Copenhague. Une victoire au Danemark les mènerait aux quarts de finale, où ils affronteront soit France ou alors la Suisse.

Devrait Espagne y arriver, leur quart de finale se jouera à Saint-Pétersbourg le 2 juillet à 18h00 CEST. Leur demi-finale aurait lieu à Londres à 21h00 CEST le 6 juillet.

Qui joue qui en huitièmes de finale ?

Espagne se retrouvent sur ce qui semble être le côté le plus difficile du tirage. Belgique et le Portugal affronteront les vainqueurs de Italie et L’Autriche en quarts de finale, puis face à l’un des France, la Suisse, Croatie ou alors Espagne.

De l’autre côté des choses, Suède et Ukraine rencontrer dans l’espoir de réserver une date de quart de finale avec Angleterre ou alors Allemagne, ce qui est sans doute l’égalité du tour.

le Pays-Bas affronter le République Tchèque, avec le gagnant se rencontrant soit Pays de Galles ou alors Danemark.