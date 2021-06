Euro 2021 : les meilleurs matchs Angleterre-Allemagne de tous les temps

Angleterre contre Allemagne arrive une fois dans une lune bleue, mais c’est toujours une rencontre tendue quand c’est le cas. De la finale de la Coupe du monde aux demi-finales des Championnats d’Europe, la rivalité entre les deux nations a toujours été féroce.

Les deux équipes s’affrontent à nouveau ce mardi à les huitièmes de finale du championnat d’Europe et c’est peut-être la première fois Angleterre ont été les favoris pour gagner.

Angleterre 4-2 Allemagne, finale de la Coupe du monde 1966 (30 juillet 1966)

Angleterre jouaient une finale de Coupe du monde pour la première fois de leur histoire et cela a également été joué sur le terrain sacré de Wembley. Allemagne de l’Ouest étaient les favoris pour remporter leur deuxième titre de Coupe du monde, mais c’était Angleterre qui a remporté le Trophée Jules Rimet pour la première fois de son histoire avec une victoire catégorique 4-2 après prolongation.

Angleterre semblait avoir scellé la victoire en temps normal, mais pour Wolfgang Weber pour marquer un but égalisateur à la 89e minute pour les Allemands pour forcer la prolongation.

Deux buts de West Ham United‘s Geoff Hurst en prolongation, dont le fameux but fantôme, a scellé son triplé et la victoire de Angleterre alors que les fans couraient sur le terrain pour célébrer.

Allemagne 1-1 Angleterre, demi-finale de l’Euro 1996 (26 juin 1996)

Avance rapide de 30 ans et les deux parties se rencontreraient à nouveau à Wembley sous la forme d’une demi-finale du Championnat d’Europe.

Angleterre a jailli des blocs avec un but à la troisième minute de Alain Shearer avant que Stefan Kuntz égalisé à la 16e minute. 104 minutes plus tard et il n’y avait plus de buts, juste des quasi-échecs de la part de Paul Gascoigne et Darren Anderton, qui a frappé le poteau en prolongation.

Le match s’est déroulé en tirs au but, avec Angleterre avoir battu Espagne au tour précédent de la loterie des pénalités. Après que les cinq pénalités aient été converties par les deux équipes, la fusillade s’est terminée par une mort subite. Andreas Moller converti le sien, mais le désormais entraîneur de Angleterre Gareth Southgate raté le penalty décisif pour s’assurer Allemagne joué en finale.

Allemagne 1-5 Angleterre, qualification pour la Coupe du monde (1er septembre 2001)

La défaite de 1996 étant encore très présente dans les mémoires des supporters anglais, les Three Lions devaient à nouveau affronter leurs rivaux dans un match de qualification pour la Coupe du monde. Une poignée de joueurs qui étaient dans l’équipe pour le match de 1996 étaient toujours dans l’équipe pour celui-ci et voulaient exorciser leurs démons.

Allemagne étaient clairement les favoris, jouant à domicile contre une équipe qui avait récemment sous-performé lors de l’Euro 2000, n’ayant pas réussi à progresser dans son groupe.

Allemagne est passé 1-0 à travers Carsten Jancker, mais après c’était tout Angleterre. Liverpool trio Michael Owen, Emile Heskey et Steven Gerrard tous marqués, avec Owen marquant un triplé pour confirmer une victoire choc 5-1 pour Angleterre.

Allemagne 4-1 Angleterre, Coupe du monde 2010 16 derniers (27 juin 2010)

Les deux rivaux acharnés se sont de nouveau affrontés lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010. Les deux équipes sont entrées dans la compétition avec espoir mais Angleterre‘s a été anéanti après leur sortie contre les Allemands.

Ce fut une première mi-temps animée alors que Allemagne a pris deux buts d’avance après seulement 32 minutes, mais à la 37e minute Matthieu Upson s’est élevé le plus haut dans un coin pour arracher un but.

Angleterre a pris possession immédiatement après le coup d’envoi des Allemands et est passé à l’attaque à la recherche d’un égaliseur. Frank Lampard a frappé un beau tir de l’extérieur de la surface qui a battu Manuel Neuer et canonné du dessous de la barre. Angleterre les supporters applaudissaient, pensant avoir égalisé, mais c’était avant la technologie de la ligne de but et l’arbitre a joué le match malgré les rediffusions montrant que le ballon était au-dessus de la ligne.

Allemagne a remporté le match 4-1 après Thomas Muller a marqué un doublé après l’heure de jeu.

Angleterre vs Allemagne, Euro 2020 les 16 derniers (29 juin 2021)

Le match de ce mardi sera sans aucun doute un autre classique à ajouter à cette rivalité permanente entre les deux nations et, avec les deux équipes parsemées de stars, il promet d’être un match égal.

Gareth Southgate voudra oublier le souvenir de 1996 alors qu’il dirige Angleterre contre Allemagne à nouveau dans l’euro, mais Joachim Bas ne voudra pas finir son règne d’entraîneur allemand en gémissant.

Les goûts de Muller et Neuer sont encore en Allemagneet voudra reproduire la victoire de 2010 contre Angleterre, tandis que le Angleterre L’équipe est jeune et les fans espèrent que le manque de connaissances sur la rivalité entre les deux équipes réduira les nerfs d’avant-match.