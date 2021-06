Euro 2021: les performances de Bale à l’Euro 2020 montrent qu’il a toujours faim de football

in

La carrière de Gareth Bale a été l’une des meilleures d’un footballeur britannique et il a rencontré un énorme succès depuis sa signature pour Real Madrid, a pourtant été contraint de nier avec véhémence les accusations constantes selon lesquelles il n’aime pas le football, n’est pas motivé et n’a rejoint Tottenham prêté pour se perfectionner Campagne du Pays de Galles pour l’Euro 2020.

Avec l’homme hype ultime dans son coin sous la forme d’agent Jonathan Barnett, il n’est pas surprenant que Ballela situation avec Real Madrid était devenu un peu un cirque.

Son prêt à Éperons ne sera pas prolongé et il pourrait retourner dans la capitale espagnole pour remplir l’année restante de son contrat lucratif avec Los Blancos, mais serait-ce un tel désastre pour Real Madrid? Les preuves de l’Euro 2020 suggèrent que ce n’est peut-être pas le cas.

Bale a encore faim

Alors que beaucoup ont remis en question sa faim, nous avons vu une transformation Balle quand il met le Pays de Galles chemise, avec son leadership et son désir en plein écran pour que tout le monde puisse le voir.

Affirmer qu’il n’est pas aussi engagé for Real Madrid Est injuste. La réalité est que c’est un environnement différent.

Il peut communiquer facilement avec ses coéquipiers gallois, même s’il a eu beaucoup de temps pour parler couramment l’espagnol, et il a un rôle défini dans l’équipe.

Avec Los Merengues, Zinedine Zidane a constamment changé de position et l’a laissé sur le banc, ce qui l’a empêché de prendre son élan lors de la dernière saison qu’il a passée en Espagne.

Ses performances fantastiques contre la Suisse et dinde spectacle Balle est un joueur qui l’a toujours, car il peut toujours courir sur le terrain et tout donner pour une cause d’équipe.

Le retour d’Ancelotti est la clé

Ballela relation de Zidane était cassé au-delà de toute réparation. Dans Carlo Ancelotti, Balle est sur le point de retrouver l’entraîneur qui a le plus cru en lui au cours de sa carrière.

La paire a une relation fantastique et les valeurs italiennes Ballede compétences, même si cela fait des années qu’ils n’ont pas travaillé ensemble.

Avait Zidane toujours été en charge, Balle retournerait en Espagne pour rester sur la touche, mais avec Ancelotti il aura la chance de jouer. C’est tout l’ancien Southampton diplômé de l’académie a voulu, un bon coup.

Quand il est motivé, tout le monde a vu ce qu’il peut faire, pas plus tard que mercredi, et si quelqu’un peut rallumer ce feu à l’intérieur Balle en Espagne alors c’est Ancelotti.