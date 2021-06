Euro 2021 : les propos de Van der Vaart reviennent le hanter

in

Les Pays-Bas ont subi un choc lors d’une sortie anticipée de l’Euro 2020 alors qu’ils tombaient à une défaite 2-0 contre la République tchèque dimanche.

Cela aurait été une défaite particulièrement difficile à accepter pour Rafael Van der Vaart, après que ses commentaires sur l’équipe nationale d’Espagne soient revenus le hanter.

Le match a basculé après Matthijs de Ligtcarton rouge désastreux 10 minutes dans la seconde moitié. le Juventus le défenseur a mal évalué le vol du ballon, avant de le manipuler avec Patrik Schick tapi juste derrière. Il a été expulsé à la suite d’un examen VAR.

Le score de 2-0 n’était pas un reflet fidèle de ce qui s’est passé, car les deux équipes ont raté une multitude d’occasions clés. Antonin Barak et Donyell Malen ont été laissés à la rue des opportunités en or pour le Pays-Bas, et Pavel Kaderabek aurait pu s’inscrire sur la feuille de match pour le République Tchèque trop.

L’une des plus grandes surprises de l’aréna Puskas a été l’exposition anonyme de Frenkie de Jong. Son échec dans un match d’une telle ampleur aurait été amèrement décevant pour les supporters néerlandais.

Bien que le Pays-Bas peut être hors championnat d’Europe, Memphis Depay a été brillant tout au long des quatre matches. Barcelone les fans auront été enthousiasmés par ses performances avant sa première saison au Camp Nou.

Nous avons déjà mentionné Van der Vaart dans l’introduction, alors pourquoi ne pas le mentionner une fois de plus ?

Les chances étaient contre République Tchèque dans la préparation de ces huitièmes de finale, mais ils ont réalisé une performance exceptionnelle pour se qualifier pour les quarts de finale. Cette victoire leur aura donné une énorme confiance en leur capacité à créer la surprise cet été.

L’un des points forts de la Pays-Bas‘ campagne a été les performances de Denzel Dumfries, qui a encore brillé ici après une série d’excellentes performances dans le Groupe C. Il ne serait pas surprenant qu’il cherchât à faire un grand pas de PSV dans un avenir proche, notamment avec Mini Raiola comme son mandataire.