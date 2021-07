Euro 2021 : les raisons pour lesquelles Southgate a décidé que Saka prendrait le dernier penalty de l’Angleterre

in

Comme les retombées de Défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro 2020 continue, beaucoup se demandent pourquoi le gestionnaire Gareth Southgate fait appel à l’adolescent Bukayo Saka prendre Angleterrecinquième tir au but décisif dans la fusillade contre Italie.

Les joueurs plus expérimentés n’avaient pas encore effectué de penalty quand Saka a vu son effort sauvé par Gianluigi Donnarumma couronner Italie en tant que champions d’Europe, provoquant la surprise de nombreux fans, experts et même joueurs.

porte sud avait ses raisons, cependant, de choisir Saka, malgré le fait qu’il n’avait jamais pris de pénalité pour Angleterrel’équipe senior de avant.

Selon le Daily Mail, AngleterreLes joueurs de s’entraînent aux tirs au but après chaque séance d’entraînement depuis septembre dernier et les entraîneurs prennent des notes.

Depuis Saka a obtenu sa première commande subséquente en octobre et s’est joint à ces pratiques, non Angleterre joueur a un meilleur bilan de pénalités à l’entraînement.

Les deux autres joueurs qui ont raté les tirs au but pour Angleterre, Marcus Rashford et Jadon Sancho, ont également été parmi les plus performants de l’équipe sur place lors de ces séances.

Telle était porte sudla foi de s dans la valeur d’une pratique constante et son mépris pour l’âge ou l’expérience comme facteur du fait que trois de ses cinq premiers preneurs étaient âgés de 23 ans ou moins.

En effet, le septième preneur pour Angleterre, s’il en était arrivé là, aurait été Jordan Pickford, rompant avec la tradition commune des gardiens étant toujours les derniers de la ligne pour tirer un penalty.

ça n’a pas marché pour Angleterre la nuit, mais il y avait une logique à porte sudpense au moins. Un autre jour, cela aurait pu sembler être un plan de génie, mais les sanctions sont une loterie cruelle.