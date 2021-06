Euro 2021 : Les records que poursuit Cristiano Ronaldo à l’Euro 2020

Cristiano Ronaldo cherchera à surpasser certains des plus grands joueurs du football alors qu’il entame sa cinquième campagne de championnat d’Europe de sa carrière, avec une multitude de records devant être battus par la star portugaise.

le Portugal se heurter Hongrie ce mardi lors du premier match du groupe F et Ronaldo a plus faim que jamais.

“J’aborde ce Championnat d’Europe comme si c’était le premier, plus motivé qu’en 2004”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes les champions et les détenteurs et nous allons nous battre pour essayer de soulever à nouveau ce trophée.

“Les records que je pourrais battre ne m’obsèdent pas, car le meilleur record serait de soulever le trophée deux fois de suite.”

Cristiano Ronaldo cache deux bouteilles de Coca Cola

Les records que Ronaldo détient ou est sur le point de battre

Ronaldo est actuellement à égalité avec Michel Platini pour le plus grand nombre de buts marqués en Championnat d’Europe, avec neuf.

Il a disputé cinq championnats d’Europe et personne n’en a joué plus, le n°7 ayant disputé 21 matches en cours de route. C’est le même montant que Bastien Schweinsteiger, qu’il surpassera lorsqu’il jouera contre Hongrie.

Ronaldo possède également le record du plus grand nombre de minutes jouées dans les Championnats d’Europe avec 1 795 minutes au total. La deuxième place est Gianluigi Buffon avec 1620 minutes et Edwin Van de Sar prend la troisième place avec 1 535 minutes.

Ronaldo est actuellement à égalité à trois pour la plupart des victoires à un championnat d’Europe. Le Portugais a remporté 11 matchs au total et est à égalité avec Cesc Fabregas et Andres Iniesta.

Actuellement, la couronne du plus grand nombre de passes décisives réalisées dans un championnat d’Europe revient à Karel Poborski qui est sur six passes décisives. cependant, Ronaldo n’est qu’à un de ce nombre et est à égalité avec une foule de grands noms, y compris Raul, David Beckham, Luis Figo, Arjen robben et Schweinsteiger.

Ronaldo est également à seulement cinq buts d’être le meilleur buteur de n’importe quelle équipe nationale de football. Ali Daei de L’Iran possède toujours ce record avec 109 buts, mais le Portugais respire avec 104 buts.

En termes de plafonds, Sergio Ramos est le joueur européen avec le plus de sélections avec 180 apparitions pour son pays. Ronaldo n’est qu’à cinq apparitions de ce chiffre et espère que son équipe pourra se qualifier pour les demi-finales afin de remporter ce titre à Ramos.