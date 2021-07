Euro 2021 : les stars de Chelsea à la recherche d’un doublé européen

Sept joueurs de Chelsea cherchent à compléter un Championnat d’Europe et Ligue des champions double alors que l’Angleterre affronte l’Italie à Wembley ce dimanche.

Jorginho, Emerson Palmieri, Mason Mount, Ben Chilwell et Reece James cherchent à poursuivre leur gloire en Coupe d’Europe avec leur club après avoir battu Manchester City en mai en remportant l’Euro 2020.

On pourrait supposer que les joueurs qui ont réussi avec leurs clubs remportent généralement des trophées sur la scène internationale la même saison, ce n’est pas un phénomène courant.

Seuls sept joueurs ont réussi un doublé Championnat d’Europe-Coupe d’Europe depuis la création du tournoi international en 1960.

Luis Suarez a été le premier à réussir l’exploit après avoir remporté la Coupe d’Europe avec Inter puis le championnat d’Europe avec Espagne en 1964.

Les prochains joueurs à le faire étaient Ronald Koeman, Barry van Aerle, Hans van Breucklen et Gerald Vanenburg, qui ont tous joué pour PSV Eindhoven et le Pays-Bas, remportant le Championnat d’Europe et la Coupe d’Europe en 1988.

Juan Mata et Fernando Torres ont ajouté leurs noms à la liste en 2012 avec Chelsea et l’Espagne et la paire la plus récente étaient Cristiano Ronaldo et Pépé en 2016 avec Real Madrid et Portugal.

Mata et TorresPABLO GARCA

Il y a cependant quatre joueurs qui pourraient disputer une deuxième défaite finale ce dimanche, avec Raheem Sterling, Kyle Walker, John Stones et Phil Foden tous ayant déjà perdu la finale de la Ligue des champions avec Manchester City.

Seul Michael Ballack et Antoine Griezmann ont déjà connu ce genre de chagrin d’amour, l’Allemand perdant deux finales avec Chelsea et l’Allemagne en 2008 et le Français avec l’Atletico Madrid et la France en 2016