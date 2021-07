Euro 2021 : les supporters danois attaqués à Wembley

in

Danemark s’est retiré de l’Euro 2020 après sa défaite contre Angleterre la tête haute après une course exceptionnelle aux demi-finales.

Cependant, certains supporters étaient très mécontents de la façon dont ils ont été traités après le match à Wembley, avec divers rapports de Les Danois victimes d’abus de la part de fans anglais.

Jeanette Jorgensen, une Danoise qui vit à Londres depuis 15 ans, a raconté au Guardian le terrible traitement qu’elle a subi de la part des supporters anglais mercredi soir.

“Quand nous nous éloignions du stade après le match, les gens ont commencé à crier des choses comme : ‘Tu n’es pas à ta place ici'” Jorgensen dit le Gardien.

“Nous avions également un drapeau danois et ils essayaient de me le retirer mais je l’ai retiré et j’ai dit:” Laisse-le. ”

“Ensuite, ils ont commencé à me tirer les cheveux aussi et je ne pouvais pas croire ce qui se passait. C’était assez effrayant.”

Un autre incident s’est produit dans un bus après le match nul, alors qu’un père danois a été agressé devant ses enfants simplement parce qu’il portait les couleurs de son pays.

“Mes filles de 14 et 11 ans n’osaient pas montrer leurs chemises et chapeaux danois parce qu’elles étaient intimidées par les fans anglais”, Sigrun Matthiesen Campbell a déclaré à DR (Danish Broadcasting Corporation).

L’Association danoise de football a reçu 8,00 billets pour le match, qui ont été vendus à des Danois résidant au Royaume-Uni car les règles de quarantaine empêchaient les supporters de voyager. Danemark.

Il y a eu des rapports de supporters anglais dans la zone des supporters danois avant le match, ce qui a été confirmé par Jorgensen.

“J’ai vu un anglais s’approcher de ce gamin et essayer de le retirer de son siège”, Jorgensen mentionné.

Jorgensen a également partagé son expérience sur les pages Facebook pour avertir les expatriés italiens au Royaume-Uni qui pourraient assister à la finale dimanche

“Nous voulions juste regarder un bon match et passer une bonne soirée – nous ne voulions pas de ces ennuis”, Jorgensen ajoutée.

“Il y en avait tellement qui n’étaient pas comme ça, mais ce qui m’inquiète, ce sont les fans italiens. J’espère qu’ils n’auront pas à vivre la même chose.”