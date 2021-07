Euro 2021 : les tirs au but se gagnent au tirage au sort

l’Angleterre Euro 2020 l’aventure s’est terminée douloureusement avec une défaite aux tirs au but contre Italie dimanche soir, pourtant dans la victoire, les Azzurri ont une fois de plus prouvé que les tirs au but se gagnent au tirage au sort.

Il existe une statistique de plus en plus importante qui montre que l’équipe qui tire le premier penalty a un pourcentage de chances beaucoup plus élevé de sortir victorieuse.

Les quatre tirs au but remportés par Italie, Espagne et Suisse à l’Euro 2020 ont été significatifs en ce sens que l’équipe qui a tiré le premier coup a fini par gagner.

Il existe une croyance fermement ancrée dans le football selon laquelle vous devez choisir d’y aller en premier pour vous donner l’avantage de mettre plus de pression sur les preneurs adverses.

Des études ont été menées pour voir la légitimité de cette croyance et l’une des plus citées a été celle menée par Ignacio Palacios-Huerta, qui a déterminé que lors des tirs au but, l’équipe qui tire le premier tir au but remporte 60% des temps, bien que sur l’Euro 2020, ce pourcentage était de 100.

Confusion

Il y a eu un élément dramatique juste avant la fusillade Italie-Espagne au cours de laquelle Giorgio Chiellini et Jordi Alba ne savaient pas qui devait tirer en premier.

En fin de compte, c’est l’Italie qui a tiré le premier coup de pied, bien que de nombreuses personnes aient depuis réclamé une chance au format d’une fusillade afin de s’assurer que la pression est répartie uniformément entre les deux parties.

La structure actuelle peut se résumer à AB-AB-AB, tandis que le commutateur considéré utiliserait A-BB-AA-BB-AA-B.

Un inconvénient potentiel de ceci est que cela supprime l’élément de danger dans une fusillade et ils pourraient simplement finir par un exercice d’entraînement.

Il a déjà été testé une fois lors de la finale du Community Shield 2017 entre Arsenal et Chelsea, et ce fut une occasion où les Bleus, l’équipe qui a tiré le premier coup, ont fini par perdre.