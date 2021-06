Euro 2021 : l’Espagne laisse La Cartuja derrière : Un positif ou un négatif ?

L’Espagne affronte les huitièmes de finale Croatie sachant que la tâche à laquelle ils seront confrontés sera entièrement différente de leurs affectations jusqu’à présent à l’Euro 2020, notamment parce que le match n’aura pas lieu à La Cartuja.

Ils quitteront le stade de Séville où ils ont disputé leurs trois matches du Groupe E. Cette fois, leur match aura lieu à Copenhague.

Ici, nous regardons si ce dépaysement va être bénéfique ou désavantageux Espagne contre Croatie.

Les performances de l’Espagne ont été largement décevantes

Espagne ont à peine pu faire valoir leur avantage à domicile pendant la phase de groupes et ont eu besoin d’une victoire contre Slovaquie se qualifier pour les huitièmes de finale après deux nuls.

Le terrain lent et sec a fonctionné contre une équipe locale qui cherchait à déplacer le ballon rapidement, et la chaleur torride à Séville n’a pas aidé Espagneest la cause non plus.

Il n’y a pas de tels problèmes à Copenhague. Avec le temps de lundi soir prévu pour être beaucoup plus frais en comparaison, Espagne ne devrait pas avoir de tels problèmes pour se mettre à niveau.

Le manque de connexion avec les fans

De tous les stades de Espagne forger un lien intime entre les joueurs et les fans, La Cartuja est proche du bas de la liste.

Avec des supporters séparés du terrain par une piste d’athlétisme, il est difficile de générer une atmosphère comme on le voit dans des stades comme l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan et, par conséquent, Espagne subi, notamment contre Suède et Pologne.

En conséquence, on pourrait soutenir qu’il y aura peu de différence entre jouer à l’extérieur et jouer à La Cartuja, vu le manque d’ambiance.

Ils avaient touché la forme contre la Slovaquie

Malgré toutes les circonstances qui jouent contre Espagne lors de leurs deux premiers matches du Groupe E, ils ont retrouvé la forme lors de la victoire 5-0 contre Slovaquie.

Avaient-ils joué le match contre Croatie à La Cartuja, ils ont peut-être pensé qu’ils auraient pu répéter leur excellente performance cette fois-ci.

L’Espagne doit maintenant voyager

La routine qui Espagne s’étaient retrouvés a été perturbé par l’obligation de prendre l’avion pour Danemark à prendre Croatie.

Nous avons déjà vu l’impact de la fatigue du voyage lors de ce tournoi, avec Pays de Galles épuisés lors de leur défaite 4-0 contre Danemark à Amsterdam, leur troisième lieu du tournoi jusqu’à présent après avoir joué à Bakou et à Rome.

Espagne espèrent ne pas être négativement affectés par l’effet des voyages, alors qu’ils cherchent à assurer leur place en quarts de finale de l’Euro 2020.