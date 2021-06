Euro 2021 : l’histoire de Blind peut donner de l’espoir à Eriksen

in

le Pays-Bas se préparent pour leur match des huitièmes de finale contre le République Tchèque à Euro 2020 dimanche, et la nation est pleine d’optimisme.

Les Néerlandais sont du côté le plus favorable du tirage au sort de la compétition, et beaucoup pensent qu’ils pourraient aller au moins jusqu’aux demi-finales.

L’un des joueurs de Frank de Boerl’équipe de est Daley aveugle, qui faisait partie du Pays-Bas‘ dernière grande aventure de tournoi, quand ils ont terminé troisièmes à la Coupe du monde 2014 au Brésil.

AveugleLe parcours de cet été vers le tournoi n’a cependant pas été simple, le défenseur ayant subi un incident similaire à celui qui est arrivé à son ex-Ajax coéquipier Christian Eriksen.

le Danemark Le milieu de terrain a quitté l’hôpital il y a une semaine après une opération au cours de laquelle des médecins lui ont implanté un défibrillateur à démarrage cardiaque (DCI) pour l’empêcher d’avoir un incident similaire à l’avenir.

Qu’est-il arrivé à Eriksen aura rappelé Aveugle de ses propres difficultés et à quel point la vie est fragile, après la Pays-Bas star a appris en 2019 que des problèmes avaient été détectés dans son cœur, qu’il a ensuite surmontés.

“Tout le monde m’a dit que c’était fini et que je ne pouvais plus jouer au football”, a déclaré Aveugle après l’épisode avec Eriksen.

“Regarde où je suis maintenant. C’est pourquoi je demande à tout le monde de partir Eriksen en paix.”

Aveugle, 31 ans, a eu un implant ICD pendant deux ans. Il s’est cependant évanoui lors d’un match amical contre le Hertha Berlin alors qu’il jouait pour Ajax l’été dernier après qu’il y ait eu un problème avec l’implant ICD. Il a pu se lever et quitter le terrain tout seul, et après divers tests, il a été autorisé à reprendre l’entraînement et le jeu.

le Ajax le défenseur a joué 34 fois la saison dernière au niveau du club, ainsi que des rencontres supplémentaires avec l’équipe nationale.

“Il n’y avait aucune raison pour que je ne puisse pas continuer à jouer au plus haut niveau, le plus important est de me sentir libre mentalement”, Aveugle c’est noté.