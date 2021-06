in

Angleterre qualifié pour les quarts de finale à Euro 2020 après une mémorable victoire 2-0 sur Allemagne au stade de Wembley mardi.

La victoire est historique pour Angleterre, car c’était la première fois qu’ils battaient Allemagne en phase à élimination directe d’un tournoi majeur depuis la finale de la Coupe du monde 1966.

Cette période de 55 ans a vu un certain nombre de victoires déchirantes pour Angleterre contre Allemagne, comme la défaite en demi-finale aux tirs au but de la Coupe du monde 1990 et du Championnat d’Europe en 1996.

C’est après l’ancienne défaite qu’alors-Angleterre le buteur Gary Lineker résume la frustration de son pays de ne pas pouvoir vaincre Allemagne.

« Le football est un jeu simple : 22 hommes poursuivent un ballon pendant 90 minutes et, au final, les Allemands gagnent toujours. Liner mentionné.

Cependant, après Angleterre mettre un terme à cette course aride mardi, Liner a déclaré qu’il croyait qu’il était temps de mettre un terme à cette phrase.

“Je pense qu’il est temps que la phrase ‘les Allemands gagnent toujours’ soit mise au lit. Repose en paix”, Liner tweeté.

Angleterreles buts de mardi soir ont été saisis par Rahim Sterling et Harry Kane.