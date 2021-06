Euro 2021 : l’UEFA change de logo mais maintient le rejet du drapeau LGBTQ à l’Allianz Arena

ARGENTINE – Le combat entre le champion sud-américain des super poids coq, Andrés “Maquinita” Sosa, de Buenos Aires, et le challenger cordouan Alberto “Impacto” Melián, aura lieu le jeudi 1er juillet à San Pedro, province de Buenos Aires, dans un nouvelle production de Sampson Boxing et Tello Box, avec la télédiffusion de TyC Sports. Cela […] More