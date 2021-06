Euro 2021: l’UEFA interdit l’éclairage du stade arc-en-ciel en soutien aux LGBTQ pour le match Allemagne-Hongrie

UEFA ont rejeté la demande du maire de Munich, Dieter Reiter, d’illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel pour le Euro 2020 match de phase de groupes entre Allemagne et Hongrie.

UEFA a reçu lundi une lettre du maire mais a rejeté la proposition car la demande était “motivée par une décision politique” qui avait été prise par le parlement hongrois.

Depuis, UEFA ont été jugés « homophobes » par les oppositions et par les ONG internationales.

UEFA fait une déclaration afin d’expliquer leur point de vue concernant le drapeau arc-en-ciel.

“UEFA comprenez que l’intention est également d’envoyer un message pour promouvoir la diversité et l’inclusion et qu’il est soutenu depuis de nombreuses années, en s’associant aux clubs européens, aux équipes nationales et aux joueurs”, lit-on.

“UEFA ont proposé des dates alternatives pour mettre en place l’éclairage qui s’alignent mieux avec les événements existants.

“UEFA sont déterminés à jouer notre rôle dans un changement positif et estime que la discrimination ne peut être combattue qu’en étroite coopération avec les autres. »

L’instance du football n’a pas tardé à souligner qu’en vue de la Championnat d’Europe, ils ont lancé une campagne intitulée « Sign for an Equal Game », qui encourage les fans, les joueurs, les clubs, les fédérations nationales et les autres parties impliquées dans le football à lutter contre la discrimination.

“Sign for an Equal Game est le dernier volet de la campagne Equal Game, qui a été menée au cours des quatre dernières saisons et qui vise à créer un impact positif et social sous UEFAvaleur fondamentale de : le respect”, a ajouté UEFA.

“Son objectif principal est de faire prendre conscience aux gens que le football est pour tout le monde, peu importe qui ils sont, d’où ils viennent et comment ils jouent.

« Le racisme, l’homophobie, le sexisme et toutes les formes de discrimination sont une tache sur nos sociétés, et [they] représentent l’un des plus gros problèmes du football aujourd’hui.

“Des comportements discriminatoires ont assombri les matchs et en dehors des stades autour du sport que nous aimons.”

Mais UEFA déclarent que “compte tenu du contexte politique de cette demande spécifique – un message visant une décision prise par le parlement national hongrois – nous devons rejeter cette demande”.

Malgré cela, l’organisation continentale de football a fait une proposition alternative.

“La ville de Munich peut illuminer le stade aux couleurs de l’arc-en-ciel le 28 juin pour le Christopher Street Liberation Day, ou entre le 3 et le 9 juillet, qui est la semaine du Christopher Street Day à Munich également connue sous le nom de gay pride”, ont-ils suggéré.