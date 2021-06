Euro 2021 : Luis Enrique : Le match ne nous laisse pas les meilleurs sentiments

Luis Enrique a été frustré par le manque de créativité de son équipe lors du match nul 1-1 contre Pologne samedi soir et a souligné l’importance d’obtenir un résultat positif contre Slovaquie mercredi.

Le tirage signifie que rien de moins qu’une victoire contre la Slovaquie mercredi suffira pour l’Espagne car ils cherchent à éviter de s’effondrer Euro 2020 en phase de groupes.

“J’espérais que nous aurions plus de contrôle et créerions plus d’opportunités de but, mais nous n’avons pas pu”, Luis Enrique dit à temps plein.

“Souvent le résultat masque les choses et quand il n’est pas positif, il faut analyser le match en profondeur.”

L’entraîneur espagnol a déclaré qu’il devait passer du temps à revoir le match, avant de faire l’éloge Pologne pour une démonstration de combat.

“J’ai vraiment besoin de revoir le match et de l’analyser en profondeur”, a-t-il déclaré.

“Les sentiments ne sont pas les meilleurs, clairement.

“Peut-être que nous étions meilleurs, mais ce n’était pas suffisant pour gagner, clairement.

“[Poland] étaient courageux, ils ont cherché à nous presser.

“Ils n’ont pas créé beaucoup d’occasions, mais ils ont marqué celle qu’ils avaient.

“Nous avons essayé très fort, mais nous n’avons pas réussi à en faire une victoire.”

Il a déploré l’échec de ses remplacements à avoir plus d’impact sur le match, avant de se tourner vers le prochain match.

“J’aurais aimé que les remplacements m’en donnent plus, mais ce sont eux qui se concentrent le plus sur le fait de bien faire”, a-t-il déclaré.

“Le tirage au sort signifie que nous pouvons même terminer premiers si nous gagnons [against Slovakia] et une victoire assure que nous nous qualifions.

“Personne n’a dit que ce serait facile.”

Il a continué à louer Alvaro Morata, qui est revenu en forme avec une frappe en première mi-temps pour donner l’avantage à son équipe dans la nuit.

“Morata a bien fait beaucoup de choses, aujourd’hui et lors des matches précédents”, a-t-il déclaré.

« Le but est une anecdote.

“C’est dommage que nous n’ayons pas pu marquer plus.

“Aujourd’hui, l’adversaire le méritait aussi.”