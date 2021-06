Euro 2021 : Luis Enrique, l’Espagne ne va nulle part comme ça

L’Espagne a vécu une autre nuit frustrante en Groupe E car ils ne pouvaient gérer qu’un 1-1 nul avec la Pologne à l’Estadio La Cartuja le samedi soir.

Alvaro Moratala grève de la première mi-temps a été annulée par Robert Lewandowski dix minutes après la reprise, pour repartir de l’Espagne avec deux points après deux matches et avec un match décisif contre Slovaquie à venir mercredi.

La plupart des blâmes seront à juste titre dirigés contre Luis Enrique, pour un certain nombre de décisions étranges telles que son insistance à garder Marcos Llorente comme arrière droit et à éliminer Alvaro Morata et Gerard Moreno lors de la poursuite d’un but tard.

Face à toutes les critiques adressées à Alvaro Morata la semaine dernière pour sa performance contre la Suède, Luis Enrique a tenu bon dans son soutien à l’attaquant.

Cela a été justifié après 25 minutes ici, avec Morata rentrant à bout portant avant de célébrer avec son entraîneur.

A l’approche du match, Ferran Torres a fait une prédiction confiante avant le match sur les prouesses défensives de l’Espagne: “Nos défenseurs centraux vont manger [Robert] Lewandowski.”

Cependant, cette déclaration inutile est revenue ici pour mordre l’Espagne, alors que l’attaquant polonais a égalisé son équipe avec une tête brillante juste après la mi-temps.

Gérard Moreno a largement justifié sa sélection dans la formation initiale avec une performance assurée et une passe décisive pour la frappe de Morata en première mi-temps.

Son penalty raté en seconde période n’a pas justifié son remplacement par Pablo Sarabia, surtout à la lumière du fait que Moreno a terminé la saison de LaLiga Santander en tant que meilleur buteur espagnol.

L’un des aspects les plus frustrants de cette équipe espagnole a été la décision de Luis Enrique de garder Marcos Llorente à l’arrière droit.

Après avoir terminé la saison de LaLiga Santander en tant que meilleur milieu de terrain central espagnol avec 10 buts, la décision de ne pas le faire jouer à ce même poste semble être un énorme gaspillage pour l’Espagne, surtout compte tenu du manque de buts que l’équipe marque.