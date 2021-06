Euro 2021 : Luka Modric n’a pas de limites

Luka Modric est une légende, tant dans son pays de Croatie et dans le monde du football. Son but à Hampden Park fait déjà partie du Championnat d’Europe livres d’histoire. Tant que Modric tient le coup, Croatie aura toujours son mot à dire dans les grands tournois.

Les grands joueurs, au-delà des chiffres et des trophées, sont ceux qui laissent leur propre empreinte qui reste inchangée au fil des ans. Des moments qui restent à jamais gravés dans la mémoire des fans. Le but de Modric de l’extérieur de la surface mardi soir, un spectacle familier au fil des ans, ajoute à sa légende vivante.

C’était Modricle 18e but de Croatie sur ce qui était sa 141e casquette. Il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Croatie quand il a marqué à l’Euro 2008 à 22 ans et 273 jours. Mardi soir, il est devenu le plus vieux buteur de son pays à 35 ans et 286 jours. Modric est également le meilleur buteur de tous les temps pour Croatie, aux côtés de Davor Suker et Mario Mandzukic

L’Espagne pourrait être leur prochain adversaire

Modric‘s Croatie devront attendre pour découvrir leurs adversaires en huitièmes de finale, et cela pourrait potentiellement être Espagne.

Pendant ce temps, le Real Madrid milieu de terrain a envoyé un message d’avertissement à quiconque se heurte à Croatie dans les phases à élimination directe.

“Quand on joue comme ça, on est dangereux pour tout le monde”, Modric mentionné.