Euro 2021 : Lukaku : je suis passé par quelques problèmes en 2018 et je vais en parler bientôt

Romelu Lukaku a révélé qu’il avait traversé un moment très difficile en 2018 et a promis qu’il discuterait bientôt de ce sujet sensible.

le Inter l’attaquant a répondu aux questions posées par ses abonnés sur Twitter et était sincère au sujet de certains problèmes mentaux auxquels il était confronté en exerçant son métier à Manchester United.

“Je suis passé par quelques problèmes en 2018 et j’en parlerai très bientôt”, a écrit Lukaku sur Twitter après qu’un utilisateur lui ait demandé comment il traitait la maladie mentale.

Interrogé sur la façon dont les joueurs se divertissent pendant Euro 2020, Lukaku a révélé qu’ils “jouaient aux cartes, NBA 2K et Call of Duty”.

Pendant ce temps, un autre utilisateur a demandé Lukaku comment il a fait face aux critiques sévères tout au long de sa carrière.

“Pour être honnête, je pense que mon travail dans les coulisses montre ma mentalité”, a été Lukakula réponse de.

“Essayez toujours de vous améliorer et surtout de gagner des matchs.”

Changement de régime

avoir conduit Inter à leur premier titre de Serie A depuis 2010, Lukaku vit l’un des meilleurs moments de sa carrière après avoir été conseillé par Belgiqueentraîneur adjoint et ancien attaquant de Thierry Henry changer son alimentation et perdre du poids.

En Italie, ils soulignent que sa transformation est le résultat du travail de Inter nutritionniste Matteo Pincella, comme Lukaku perdu sept kilos et troqué la carbonara et les pizzas contre des salades et du poisson.