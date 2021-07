Euro 2021 : Maguire : l’Angleterre gagner l’Euro 2020 était l’objectif avant le tournoi et cela reste l’objectif maintenant

in

Harry Maguire a clairement indiqué que l’objectif de l’Angleterre avant et pendant l’Euro 2020 était de remporter le premier championnat d’Europe de l’histoire du pays.

le Manchester United l’arrière central a également exprimé sa gratitude envers son Angleterre entraîneur Gareth Southgate pour l’avoir aidé à la fois individuellement et le reste de ses coéquipiers.

“Gagner était l’objectif avant le tournoi et cela reste l’objectif maintenant”, Maguire a déclaré à la presse.

“Je serais si heureux pour tout le comté si nous continuions à le gagner. Nous faisons le voyage ensemble et ça se passe bien en ce moment. J’espère que ça va continuer.

“Je ne peux pas parler assez de Gareth [Southgate] et ce qu’il a fait pour moi et cette équipe.”

Les Three Lions n’ont pas encore encaissé de but dans le tournoi et Maguire a salué le travail défensif effectué par toute l’équipe sur le terrain.

“Ce n’est pas seulement nous les défenseurs, c’est le gardien, ça vient d’une équipe, ça vient d’une base, d’une fondation”, a ajouté Maguire.

“Cela vient des attaquants qui pressent le ballon et travaillent sans relâche.

“Pendant les coups de pied arrêtés, nous avons été solides, mais la chose la plus importante est de gagner des matchs et de garder les draps propres nous permet de le faire.”

Maguire a poursuivi en soulignant que l’Angleterre était devenue le tournoi, mais a averti que l’Euro 2020 n’était pas encore terminé.

“Je pense Angleterre dans le passé ont eu de grandes chances [to win the Euros],” c’est noté Maguire.

“Mais nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Nous exigeons beaucoup les uns des autres, nous exigeons de gagner des matchs et nous nous concentrons uniquement sur chaque match au fur et à mesure.

“Nous sommes dans une bien meilleure position que nous ne l’étions lors de notre dernière demi-finale [in the 2018 World Cup].

“Nous avons appris de l’expérience et des matchs depuis lors. Vous avez vu que nous nous sommes améliorés depuis le premier match de ce tournoi jusqu’au match contre l’Ukraine, mais nous avons encore un long chemin à parcourir.”