Euro 2021 : Morata et Lewandowski : à l’honneur

in

Alvaro Morata a été la cible de nombreuses critiques après avoir été vierge de tout but lors du match nul de l’Espagne contre la Suède pour l’ouverture de leur Championnat d’Europe. En Pologne, Robert Lewandowski ont eu des luttes similaires car ils ont perdu contre la Slovaquie.

Des débuts similaires à l’Euro 2020

Ni Espagne ni Pologne à la hauteur des attentes, et les deux attaquants en sont victimes. Luis Enriquedu côté de a, au moins, bien joué, tandis que Paulo Sousacôté de étaient désastreux, quelque chose que les fans de Fiorentina ne sera pas surpris d’apprendre.

Morata et Lewandowski tous deux ont lutté et ont dû faire face à des critiques depuis. Il semble maintenant que les gens attendaient le Espagne avant d’avoir une mauvaise performance, en particulier après le match nul 0-0 avec le Portugal dans les matchs d’échauffement.

L’accueil des fans

Luis Enrique a retiré Morata, qui a reçu des sifflets et des huées alors qu’il quittait le terrain. Il y avait aussi des applaudissements, mais les critiques étaient difficiles à ne pas entendre. Cependant, l’entraîneur n’a pas tardé à prendre la défense du joueur.

Lewandowski eu des luttes similaires. La Slovaquie était considérée par beaucoup – peut-être à tort – comme l’équipe la plus faible du groupe, mais elle a montré qu’elle méritait plus de respect.

Morata (28) et Lewandowski (32) se vern las caras en el prximo partido.

Meilleur buteur de la Bundesliga

Après avoir marqué 48 buts pour Bayern Munich au cours de la saison, Lewandowski était anonyme pendant Pologne. Il n’a tenté que trois tirs, dont un coup franc qui a touché le mur.

contrairement à Morata, pourtant, Lewandowski n’a pas eu beaucoup d’occasions créées pour lui. L’attaquant espagnol a une meilleure qualité de joueur autour de lui que le Polonais.

Ses chiffres avec la Pologne déçoivent

Lewandowski a joué aux Championnats d’Europe en 2012, 2016 et maintenant 2020 (bien qu’en 2021), et a également joué à la Coupe du monde 2018. Au total, il a disputé 12 matches, accumulé 1 140 minutes et n’a marqué que deux buts.