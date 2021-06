Euro 2021 : Morata : je sais pourquoi les fans me huent, j’en parlerai à la fin de l’Euro 2020

in

Alvaro Morata a déclaré qu’il était prêt à parler des huées qu’il a reçues de Espagne supporters à l’issue du Championnat d’Europe.

le Espagne l’attaquant a répondu à ses critiques avec une belle frappe pour donner à son équipe une avance de 4-3 en leur victoire en prolongation contre la Croatie en huitièmes de finale et se concentre uniquement sur la tâche à accomplir à un stade critique du tournoi.

“Je connais la raison [why they keep booing me]”, a-t-il déclaré à Deportes Cuatro.

“Je le sais parfaitement et ce n’est pas très difficile à comprendre.

“Quand le Championnat d’Europe se terminera, si tout se passe bien, je parlerai. Je n’ai aucun problème. Je sais parfaitement pourquoi ils me huent, bien sûr.”

Discuter de son but dans la victoire Croatie, Morata dit qu’il est content mais qu’il y a du travail à faire pour La Roja.

” je n’ai pas regardé [the goal] beaucoup”, a-t-il dit

“Je veux vraiment regarder le match. J’ai vu des moments forts, mais je veux le regarder avec toute l’équipe pour m’améliorer.

“C’était un match plein d’émotions et c’était bien pour les gens qui l’ont regardé à la télévision, mais nous avons perdu le contrôle du match deux fois et cela ne peut plus se reproduire.

“Le [Croatia] match restera dans nos mémoires tant que nous continuerons à gagner.”