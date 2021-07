Euro 2021 : Mourinho : je ne pense pas que l’Espagne soit aussi forte que l’Italie

in

Italie vs Espagne va être une incroyable demi-finale et José Mourinho en sait plus sur ces deux équipes que la plupart, ayant passé tant de temps à entraîner dans les deux pays.

Le nouveau Rome l’entraîneur a récemment parlé à Léonard de Spinazzola sur sa blessure et sur l’état d’esprit de l’équipe italienne.

S’adressant à TalkSport pour prévisualiser la demi-finale, il a expliqué pourquoi les Azzurri sont les favoris.

“Ils ont perdu Spinazzola, ce qui est affreux pour eux et imaginez pour moi!” Mourinho mentionné.

“Je vais le perdre pendant six mois. Emerson est un bon joueur, mais Spinazzola jouait incroyablement bien.

« Ces quatre arrières jouaient si bien. Il y a tellement de talent là-bas.

“J’ai parlé avec Spinazzola et il me disait à quel point ils sont confiants.

“Je ne dirais pas qu’ils sont à 100% en finale. Je ne peux pas dire ça parce que j’ai beaucoup de respect pour le football et l’équipe espagnole.

“Je ne pense pas que l’équipe espagnole soit aussi forte que Italie, mais ils ont du talent et une certaine façon de jouer qui, quand le jeu va dans la direction qu’ils veulent, ils sont aussi capables de blesser les adversaires.

“C’est une grosse demi-finale. C’est la revanche de la finale quand Espagne détruit Italie.

“J’attends avec impatience celui-là aussi.”

En réfléchissant davantage sur l’humeur du pays, Mourinho a révélé qu’il avait pu remarquer l’atmosphère bien qu’il soit actuellement en quarantaine dans le centre d’entraînement de son nouveau club.

“Le pays est très lié à l’équipe nationale, comme en Angleterre”, a-t-il déclaré lors de son apparition sur TalkSport.

“Je suis à Rome en quarantaine, mais je peux même sentir à l’intérieur que tout le monde est non seulement excité, mais qu’il se sent très positif pour l’équipe.

“L’équipe ne se contente pas de bien faire l’Euro 2020. Elle se débrouillait bien avant.”