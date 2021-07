Euro 2021 : Ni l’Italie ni l’Espagne ne savent perdre

l’Espagne et Italie se réunira à Wembley pour leur demi-finale de l’Euro 2020 mardi et aucune des deux équipes n’entre en jeu avec de nouveaux souvenirs de ce que c’est que de goûter à la défaite.

Luis EnriqueL’équipe de n’a perdu qu’une seule fois lors de ses 29 dernières sorties, celle d’un déplacement à Kiev en octobre dernier et étant sa seule récente défaite en compétition. En fait, depuis la défaite contre Italie dans les 16 derniers de l’Euro 2016, ils n’ont perdu que trois matchs de compétition – s’inclinant contre Croatie et Angleterre en Ligue des Nations en 2018. À Russie 2018, leur élimination s’est faite aux tirs au but.

Italie, pour leur part, sont sur une course remarquable de leur propre chef. Aucune autre équipe nationale ne peut se targuer d’un parcours aussi impressionnant que le leur, avec Roberto ManciniL’équipe de n’a été battue dans aucun de ses 32 derniers matches. Pour ajouter à cela, ils ont remporté chacun de leurs 13 matchs depuis le match nul 1-1 avec le Pays-Bas le 14 octobre.

Sur les 37 jeux Mancini a pris en charge, il n’a perdu que deux fois et a établi un nouveau record en Italie pour la plus longue invincibilité de l’histoire du pays. Ces deux défaites remontent à 2018, contre France et le Portugal respectivement en septembre et juin.

Viser un record du monde

Invaincu en 32 matches, Italie ont pour objectif de faire mieux que de battre leurs propres records. Actuellement, Brésil (entre 1993 et ​​1996) et Espagne (entre novembre 2006 et juin 2009) partagent le record absolu d’une séquence de 35 matchs sans défaite.

À Wembley Mardi, cependant, quelqu’un va finir la soirée en larmes, même si une défaite aux tirs au but ne comptera pas dans le livre des records.